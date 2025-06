Voici la nouvelle Nissan Leaf : une icône électrique se réinvente pour rattraper Tesla

Nissan lève enfin le voile sur la nouvelle Leaf électrique. Et les bonnes surprises sont nombreuses pour cette pionière de la voiture électrique, qui existe depuis 2010. L’autonomie et la consommation sont particulièrement intéressants.

Quinze ans après avoir lancé la première voiture électrique grand public, Nissan remet la Leaf le devant de la scène. Nouvelle plateforme, nouvelle ligne, nouvelle techno : la compacte nippone adopte les codes du crossover pour mieux coller aux attentes actuelles.

Nissan Leaf

Mais surtout, elle promet jusqu’à 604 km d’autonomie. De quoi enfin titiller la Tesla Model 3 et rattraper le retard de la vieillissante Leaf ? Voici tous les détails.

Un design affûté : entre efficience et modernité

Difficile de reconnaître la silhouette de la Leaf originelle. Cette nouvelle génération abandonne la forme monovolume un peu pataude de ses débuts pour un look de crossover tendu, aérodynamique, presque agressif. Un coefficient aérodynamique plutôt correct (Cx de 0,25), des poignées affleurantes, un toit fluide et un capot court dessinent une silhouette conçue pour fendre l’air, et gratter des kilomètres d’autonomie.

Nissan Leaf

Mais Nissan n’oublie pas la personnalité : optiques en boomerang, feux arrière holographiques, et jantes 19 pouces au motif « Ni-San » (un clin d’œil à l’alphabet japonais) donnent une vraie signature visuelle. Sept couleurs au catalogue, dont un turquoise « Bleu Aoba » des photos, viennent dynamiser l’ensemble.

Plus logeable, sans basculer dans le SUV

Avec ses 4,35 m de long, la nouvelle LEAF reste compact en ville tout en offrant un habitacle pratique au quotidien. Le coffre atteint 437 litres (VDA), avec un accès simplifié par hayon électrique selon les versions.

Les finitions hautes ajoutent même des barres de toit pratiques pour les départs en vacances. L’empattement de 2,69 m annonce un bon espace aux jambes, et l’ambiance intérieure joue la carte du confort visuel, avec éclairage d’ambiance, toit panoramique opacifiant et finitions soignées.

Infodivertissement : Google en natif

C’est l’un des gros points forts de cette LEAF : l’expérience connectée. Deux écrans 14,3 pouces occupent la planche de bord, avec Google intégré de série (Maps, Assistant vocal, Play Store).

La navigation, la climatisation et les médias se commandent à la voix, tandis que le système NissanConnect Services permet de préchauffer l’habitacle ou planifier ses trajets à distance. Le système audio BOSE ajoute une touche premium, avec un haut-parleur dans l’appuie-tête conducteur. Pratique « pour les annonces de navigation ou les appels, sans interrompre la musique pour les passagers » comme le mentionne Nissan.

Jusqu’à 604 km d’autonomie et une recharge rapide correcte

Deux tailles de batterie sont proposées : 52 kWh pour 436 km d’autonomie WLTP, et 75 kWh pour 604 km WLTP. Nissan annonce 330 km d’autoroute à 130 km/h. C’est plutôt bon, car le maître étalon en la matière, la Tesla Model 3, annonce respectivement 554 et 702 km avec des batteries de 60 et 80 kWh. L’ancienne Model 3 et sa batterie de 50 kWh se limitait à 409 km

On voit donc que Nissan a rattrapé Tesla, mais reste tout de même légèrement en retrait. En cause : une consommation qui devient très intéressante (entre 14 et 14,2 kWh / 100 km selon la version). Elle fait ausi bien qu’une Tesla Model 3… de 2019. Les nouvelles descendent en effet à 13,2 kWh / 100 km.

Et la recharge ? Jusqu’à 417 km récupérés en 30 minutes grâce à la compatibilité 150 kW en courant continu. C’est correcte, sans plus, car la marque japonaise annonce le 20 à 80 % en 30 minutes.

Bonus : un pré-conditionnement intelligent chauffe la batterie à l’approche d’une borne rapide via Google Maps. La Leaf propose la recharge bidirectionnelle V2G (Vehicle-to-Load) avec une puissance de 3,6 kW pour alimenter un appareil, et le V2G (Vehicle-to-Grid), pour injecter du courant dans le réseau et économiser de l’argent. Comme le fait la R5 électrique par exemple.

Nouvelle plateforme pour la Leaf

Construite sur la plateforme de l’Ariya, la LEAF promet un bon compromis entre confort et tenue de route. Train avant MacPherson, multibras à l’arrière, amortissement revu : on est a priori loin de la citadine mollassonne.

Nissan ajoute ses aides à la conduite maison, avec ProPILOT Assist (conduite semi-autonome de niveau 2), e-Pedal Step avec le freinage regénératif ajustable, et un système de caméras à 360°, avec capot invisible et vue grand angle pour faciliter les manœuvres.

Deux motorisations sont proposées : 130 kW (176 ch) et 160 kW (217 ch), avec respectivement 345 et 355 Nm de couple. Le 0 à 100 km/h tombe à 7,6 secondes pour la version la plus puissante contre 8,6 secondes pour la première. La vitesse maximale reste à 160 km/h dans les deux cas.

Côté dimensions, la LEAF mesure 4,35 m de long, 1,81 m de large, 1,55 m de haut, pour un poids compris entre 1 789 et 1 937 kg. Deux tailles de jantes sont disponibles : 18 et 19 pouces.

Fabriquée en Europe dès 2026

La Nissan Leaf sera assemblé à Sunderland, au Royaume-Uni, ce qui devrait lui permettre d’être éligible au bonus écologique pour le marché français. Les commandes ouvriront cet automne, pour des livraisons au printemps 2026.

Les prix sont pour le moment inconnus.