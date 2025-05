Nissan passe la seconde sur les voitures électriques. La sixième génération de sa Micra passe au 100 % électrique, utilisant la plateforme de la Renault 5 E-Tech.

Nissan Micra // Source : Nissan

N’étant pas en avance dans la transition de sa gamme vers l’électrique, Nissan présente sa nouvelle Micra. Pour sa sixième génération, la citadine est désormais 100 % électrique, avec jusqu’à 408 km d’autonomie, grâce à des batteries et des moteurs que l’on connaît déjà bien en Europe.

Tout en rondeur

La Nissan Micra fait dans la rondeur, une caractéristique que l’on retrouvait sur les 3ᵉ et 4ᵉ générations, mais perdue avec la 5ᵉ. Les optiques avant sont en trois parties : la signature lumineuse dessine un rond, tandis que la partie centrale concentre les fonctions d’éclairage de nuit du véhicule. Un fin bandeau noir relie les deux projecteurs entre eux ; la partie basse du bouclier est peinte en noir et intègre l’entrée d’air destinée à refroidir la partie électrique de cette Micra.

Nissan Micra // Source : Nissan

À l’arrière, là encore, c’est la rondeur qu’ont choisie les designers du bureau de Londres. Les feux sont en trois parties. Un bandeau, là aussi noir, comporte cette fois l’inscription Nissan en gris.

Nissan Micra // Source : Nissan

De profil, on identifie plus facilement la base utilisée par Nissan pour sa citadine électrique. La ligne de toit, l’inclinaison du pare-brise et la taille des portières sont celles de la Renault 5 E-Tech. Effectivement, Nissan a utilisé la base de la citadine tricolore présentée il y a maintenant un an.

Nissan Micra // Source : Nissan

Pour autant, que ce soit à l’avant ou à l’arrière, difficile de reconnaître la R5. L’ensemble des panneaux de carrosserie est différent : les ailes, le bas de caisse, le capot, les boucliers et tout le reste sont spécifiques à la Micra. De ce fait, les dimensions sont légèrement différentes : 3,97 m pour la Nissan contre 3,92 m pour la Renault 5.

Technologies et aides à la conduite

La citadine embarque une panoplie complète d’aides à la conduite, à commencer par le système ProPilot qui combine le régulateur de vitesse adaptatif, l’assistance au maintien dans la voie et le freinage d’urgence.

À cela s’ajoutent de nombreuses ADAS comme le freinage d’urgence autonome, l’alerte et l’assistance active de franchissement de ligne, l’aide au respect des limitations de vitesse ou encore la surveillance de l’attention du conducteur. La Micra propose également l’alerte d’angle mort avec intervention, le freinage d’urgence automatique en marche arrière, la détection de trafic transversal arrière et l’alerte de sortie sécurisée pour les passagers.

Nissan Micra // Source : Paul-Émile CASSORET pour Frandroid

À bord de la Nissan Micra, il est difficile de ne pas s’apercevoir de la parenté du modèle avec la Renault 5. La planche de bord est celle de la petite française, avec ses deux écrans de 10 pouces, dont un combiné d’instrumentation numérique (7 pouces en série).

Le système d’infodivertissement fonctionne sous Android Automotive. Et c’est un avantage, car il dispose du Play Store de Google pour les applications compatibles avec la conduite, mais surtout du planificateur d’itinéraire de Maps. Celui-ci permet de planifier votre trajet en prévoyant les arrêts aux bornes de recharge et en préconditionnant la batterie en conséquence. Apple CarPlay et Android Auto sont bien entendu disponibles. Un système audio Harman-Kardon vient garnir les finitions les plus haut de gamme.

Plus Renault que Nissan à bord

Si la planche de bord est identique à celle de la Renault 5, on remarque quelques différences dans les matériaux utilisés. La Micra fait la part belle au similicuir, que l’on retrouve face au passager, sur les intérieurs de portes ou encore sur les sièges. Le dessin de ces derniers est d’ailleurs le même que sur la R5, tout comme le ciel de toit gaufré, qui est conservé.

Nissan Micra // Source : Paul-Emile Cassoret pour Frandroid

La banquette arrière devrait être aussi accueillante que celle de la Renault 5, c’est-à-dire… pas vraiment très accueillante. Le coffre, quant à lui, est annoncé à 326 litres et jusqu’à 1106 litres en rabattant la banquette 60/40.

Nissan Micra // Source : Paul-Émile CASSORET pour Frandroid

Alors que la Renault 5 mise clairement sur le néo-rétro et sur l’effet patriotique tricolore pour séduire une clientèle attachée au « Made in France », la Nissan Micra ne peut pas en faire autant.

Les designers lui ont toutefois donné deux clins d’œil à ses origines japonaises : des inserts représentant le mont Fuji avec un soleil levant, visibles sur le vide-poche central et sur la caisse, au niveau du hayon. Des inspirations plutôt amusantes, quand on sait que la Nissan Micra n’a finalement que peu de Japon en elle.

Puissances, motorisations et autonomies

Et oui, la Nissan Micra n’a pas grand-chose de japonais. Son design est l’œuvre du bureau anglais de la marque, tandis que la production sera assurée en France, dans l’usine Ampère du groupe Renault à Douai. Pour dire les choses clairement, la Nissan Micra ne sera même pas commercialisée au Japon : il s’agit d’un produit entièrement pensé pour l’Europe.

Elle reprend donc les mêmes solutions techniques que la Renault 5. Deux batteries sont proposées : une de 40 kWh en entrée de gamme, et une de 52 kWh pour la version plus autonome. La batterie de 40 kWh est associée à un moteur de 120 chevaux, tandis que la version 52 kWh est couplée à un moteur de 150 chevaux. Cela permet des autonomies comprises entre 310 et 408 km selon le cycle WLTP, des valeurs encore en cours d’homologation.

Nissan Micra // Source : Nissan

La capacité de charge est identique à celle de la Renault 5 : jusqu’à 80 kW pour la batterie de 40 kWh, et 100 kW pour la 52 kWh. Dans les deux cas, 30 minutes sont nécessaires pour passer de 15 à 80 % de charge. Sur un courant alternatif, la Micra profite d’un chargeur 11 kW de série, compatible avec la charge bidirectionnel en V2L.

Mais Nissan évite l’erreur de Renault. Le constructeur nippon lance sa citadine électrique destinée à l’Europe avec quatre niveaux de freinage régénératif, dont un mode de conduite « One-Pedal ». Un équipement qui faisait défaut aux premières versions de la Renault 5. À cela s’ajoutent quatre modes de conduite : Comfort, Eco, Sport et Perso, pour enrichir l’expérience au volant.

Nissan n’a pas encore annoncé les prix, mais ils devraient être très proches de ceux de la Renault 5, puisque les motorisations et les équipements sont quasiment identiques, à l’exception du moteur de 95 chevaux, que Nissan ne devrait pas proposer. La commercialisation est attendue pour la rentrée 2025.