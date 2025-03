Renault reprend les bonnes idées de Tesla pour ses stations de recharge ultra-rapide de voitures électriques

Renault poursuit le développement de son réseau Mobilize Fast Charge. Le constructeur prévoit de proposer une centaine de stations de charge ultra-rapides pour les voitures électriques en France en 2025, avant une expansion en Europe, tout en mettant l’accent sur les services – et reprend les bonnes idées de Tesla.

Crédit : Mobilize

Les ventes de voitures électriques repartent à la hausse en ce début d’année 2025, et ce à l’échelle européenne. Une très bonne nouvelle, que l’on doit notamment à l’arrivée de nombreux modèles plus abordables, comme la Renault 5 E-Tech qui cartonne. Cependant, certains points inquiètent encore les automobilistes. Parmi eux, citons la recharge.

Un réseau en pleine expansion

Les automobilistes sont en effet nombreux à avoir peur de manquer d’autonomie, et de ne pas trouver de borne pour remplir la batterie de leur voiture. Cependant, cette crainte est de moins en moins justifiée au fil des années. Le nombre de stations de charge continue d’augmenter en France. On compte désormais près de 160 000 bornes sur le territoire selon le dernier rapport de l’Avere-France. Et chiffre devrait encore grimper sous peu, notamment grâce à Renault.

Le constructeur a démarré en 2023 la création de son réseau de bornes de recharge rapides, via sa filiale Mobilize dédiée à la mobilité électrique. Ce sont déjà 25 stations qui ont été ouvertes partout en France depuis cette date. Et la firme au losange ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Dans un communiqué tout juste publié, elle annonce vouloir en construire une centaine d’ici à la fin de l’année 2025. À terme, 650 sont prévues d’ici 2028 dans toute l’Europe.

Crédit : Mobilize

De très grandes ambitions pour le constructeur tricolore, qui a cependant pris un peu de retard, comme le rappelle Automobile Propre. Ce dernier avait annoncé que 90 stations seraient opérationnelles dès le milieu de l’année 2024. Or, ce n’est donc pas encore le cas, plus de six mois après cette échéance. Pour mémoire, Renault propose déjà des bornes dans ses concessions, mais le réseau Mobilize Fast Charge se caractérise par de vraies stations dédiées.

Celles-ci proposent tous les équipements de confort nécessaires pour les conducteurs de voitures électriques. En effet, elles peuvent être équipées d’un espace d’accueil prenant la forme d’un salon « lounge », un peu à la manière de certains Superchargeurs chez Tesla. Bénéficiant d’un accès sécurisé et gratuit, ce dernier est doté d’une connexion Wi-Fi, d’une machine à café ainsi que de sanitaires. De quoi patienter au chaud pendant la recharge, et de pouvoir se détendre ou travailler si besoin. Des tables et des fauteuils sont mis à disposition des clients.

Un tarif intéressant

Il faut savoir que les bornes proposées dans le réseau Mobilize Fast Charge sont ouvertes à tous les possesseurs de voitures électriques compatibles. Chaque prise est en mesure de délivrer une puissance maximale de 320 kW, ce qui est très élevé. Il est en théorie possible de récupérer jusqu’à 400 kilomètres d’autonomie en seulement 15 minutes. À titre de comparaison, les bornes rapides de Lidl atteignent quant à elles 360 kW, tandis que les Superchargeurs Tesla se limitent pour le moment à 250 kW en France.

À noter que les bornes Mobilize sont compatibles avec la technologie Plug & Charge. Cette dernière, déjà adoptée par Ionity, BMW ou encore Volkswagen, permet de démarrer la charge de manière automatique. Elle commence dès que la voiture est branchée, sans que le conducteur ait besoin d’avoir une carte de charge sur lui. Par ailleurs, le constructeur promet une fiabilité de haut niveau, avec un taux de disponibilité de 99 %. Actuellement, il est de 85,6% en moyenne pour les bornes de plus de 150 kW en courant continu.

Crédit : Mobilize

Quid du prix ? Renault propose une offre de lancement affiché à 0,41 euro du kWh, durant les deux premiers mois suivant l’ouverture de la station. Un tarif valable pour les clients qui optent pour le paiement standard par carte bancaire. Celui-ci passera ensuite à 0,59 euro du kWh. En revanche, les conducteurs qui possèdent le Mobilize Charge Pass bénéficieront d’une offre préférentielle à seulement 0,30 euro du kWh. Et cela pendant un an seulement.