Porsche reprend la meilleure idée de Tesla pour ses batteries de voitures électriques

Quelques semaines après sa montée au capital au sein de l’entreprise Varta, Porsche va désormais bénéficier de cellules cylindriques pour ses futures voitures électriques et hybrides. Voici ce que cela va changer concrètement.

Porsche Taycan // Source : Porsche

Face au retard pris par le groupe Volkswagen dans à peu près tous les canaux qui concernent un véhicule électrique, à commencer par la partie logicielle et batterie, le groupe et les marques nouent des partenariats pour accélérer le développement de leurs futures autos.

Nous avons pu voir par exemple Volkswagen se lier avec la start-up américaine Rivian pour la partie logicielle, le point noir du groupe aujourd’hui, tandis qu’Audi travaille avec SAIC en Chine et Volkswagen avec XPeng dans le même pays.

Porsche a plus d’une corde à son arc

Porsche a la particularité au sein du groupe Volkswagen d’avoir une certaine « indépendance », au même titre que Lamborghini ou encore Bentley. Même si le Taycan est un cousin technique de l’Audi e-tron GT et le Macan du Q6 e-tron, Porsche travaille aussi de son côté sur le développement de ses propres batteries.

Porsche Macan // Source : Porsche

La marque a lancé en 2021 un projet de développement de ses propres batteries pour voitures électriques, avec la création de sa filiale Cellforce. Le souci, c’est que cette dernière a pris pas mal de retard, alors qu’elle était censée produire des accumulateurs en grande série dès l’an dernier. Or, l’usine, qui devait être située dans le sud-ouest de l’Allemagne, et plus précisément dans le Bade-Wurtemberg, n’a pas encore été débutée. À vrai dire, l’emplacement exact n’a même pas encore été décidé par l’entreprise.

Les enjeux sont multiples pour Porsche, qui serait également en train de réfléchir à s’installer aux États-Unis, afin que ses voitures électriques puissent profiter de l’IRA (Inflation Reduction Act) et du crédit d’impôts de 7 500 dollars.

En attendant, la firme allemande doit donc avancer, et va passer par un prestataire « externe ». Enfin « externe », pas tout à fait, puisque Porsche est monté au capital du spécialiste des batteries et des piles en Europe, à savoir Varta, et plus particulièrement de sa filiale V4Drive.

Quels sont les avantages des cellules cylindriques ?

Il n’aura pas fallu attendre longtemps avant que cela ne porte ses fruits, car Porsche vient de passer aux cellules cylindriques, produites par Varta donc, et en Allemagne. Le reste du système de batterie est ensuite assemblé, testé et approuvé à Zagreb, Jankomir, au sein de l’usine de Rimac Automobili.

"Assembled in Croatia" – Porsche has finally transitioned to cylindrical cells, which are domestically produced in Germany by Varta under the codename V4Drive. The rest of the battery system is then assembled, tested and aproved in Zagreb, Jankomir, as part of Rimac Automobili… pic.twitter.com/7K0pmGKWFr — EV Clinic (@evclinic) January 6, 2025

Si Porsche utilise des cellules « pouch » (une sorte de sachets plats et fins) sur ses voitures électriques actuelles, les premières cellules cylindriques chez Porsche sont apparues sur la nouvelle 911 T-Hybrid. La marque a opté pour une batterie de 2 kWh avec des cellules cylindriques 2170 (comprendre 21 mm de diamètre pour 70 mm de longueur).

Les cellules cylindriques sont de plus en plus utilisées dans les batteries de véhicules électriques en raison de leur coût de production bas, leur fiabilité et leur facilité de fabrication. Leur forme standardisée (formats comme 1865, 2170 ou 4680) permet une production de masse automatisée, assurant une qualité élevée et une flexibilité d’approvisionnement.

Plateforme du Porsche Macan // Source : Porsche

Elles sont robustes, résistent bien aux chocs et disposent de mécanismes de sécurité intégrés (disques de rupture, soupapes), ce qui les rend sûres et durables. Leur petite taille facilite une gestion thermique efficace et permet une conception modulaire des packs pour s’adapter aux besoins spécifiques des véhicules.

Leur conception cylindrique favorise une dissipation thermique uniforme, prolongeant ainsi la durée de vie des batteries. Les avancées constantes dans la chimie et les formats, comme les nouvelles cellules 4680 de Tesla, augmentent leur densité énergétique et réduisent les coûts. Bien qu’elles puissent avoir une densité volumétrique légèrement inférieure à celle des cellules prismatiques, leur robustesse, leur flexibilité et leur fiabilité en font une solution de plus en plus privilégiée pour les véhicules électriques.

Batterie du Porsche Taycan // Source : Porsche

L’autre avantage pour Porsche, c’est que cela va leur permettre de réduire leur dépendance aux fournisseurs chinois, alors que le constructeur collabore notamment avec le géant CATL pour ses modèles actuels.