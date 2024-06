Voici la nouvelle Audi e-tron GT électrique : des chiffres hallucinants pour la cousine du Porsche Taycan

Quatre ans après son lancement, l’Audi e-tron GT passe enfin par la case restylage. La berline électrique revoit son autonomie à la hausse et fait également évoluer ses performances, avec une puissance dépassant les 900 chevaux. De quoi mieux rivaliser avec la Tesla Model S Plaid, entre autres !

Audi a rapidement su prendre le virage de l’électrique et possède aujourd’hui une gamme complète, allant du Q4 e-tron au Q8 e-tron, en passant par le Q6 et l’e-tron GT. Mais la firme ne veut pas se reposer sur ses acquis.

Quelques évolutions extérieures

Quelques mois après sa cousine technique, la Porsche Taycan, c’est au tour de la berline aux anneaux de passer par la case restylage. Quatre ans après son lancement, cette dernière fait évoluer son design, mais pas seulement, afin de rester dans la course, alors que la concurrence devient de plus en plus forte. On pense bien sûr à la Tesla Model S, mais également à la nouvelle Xiaomi SU7, entre autres. Avant de rentrer dans les détails, sachez que la gamme de l’e-tron GT a été retravaillée, avec la disparition entre autres de la version Quattro, tout du moins pour le moment.

Cette dernière a été remplacée par une inédite variante S, qui joue le rôle d’entrée de gamme, aux côtés de de la RS e-tron et de la version Performance. Chacune d’elle se distingue notamment par un bouclier avant spécifique, avec des prises d’air redessinées. On note également que le logo de la marque est désormais affleurant, ce qui n’était pas le cas avant. La version RS se dote quant à elle d’une calandre arborant un dessin spécifique, reconnaissable au premier coup d’œil. La déclinaison Performance fait quant à elle la part belle au carbone.

Un matériau que l’on retrouve notamment sur les bas de caisse et sur les coques de rétroviseurs. Les dimensions restent quant à elles inchangées par rapport à la précédente mouture. À bord, les évolutions sont quant à elles assez discrètes dans l’ensemble. En effet, la présentation reste identique, avec son combiné numérique et son écran tactile intégrant Apple CarPlay et Android Auto. Cependant, on note quelques petites évolutions, à commencer par le volant à double méplat sur la version standard. Les variantes RS s’offrent un petit bouton permettant de profiter d’un boost de 95 chevaux.

La version Performance coiffant la gamme se dote d’un tableau de bord numérique à fond blanc de 10,1 pouces, afin de rappeler la RS2 de 1995. Enfin, de nouveaux inserts en fibres de carbone et en bois sont désormais proposés à bord de la berline électrique. L’habitabilité reste identique, et la voiture conserve ses deux coffres, l’un de 405 litres à l’arrière et l’autre affichant un volume de 85 litres et installé à l’avant (le frunk). La moquette et les tapis de sol sont réalisés en Econyl, un matériau composé à 100 % de fibres de nylon recyclées. Enfin, le toit panoramique devient plus ou moins opaque sur simple pression d’un bouton.

Des performances en hausse

À vrai dire, c’est surtout sous le capot que les principales évolutions ont été apportées, comme l’explique le communiqué publié par Audi. Et pour cause, la nouvelle e-tron GT profite de moteurs électriques retravaillés, permettant de faire grimper sa puissance. La version S d’entrée de gamme affiche jusqu’à 679 chevaux et peut réaliser le 0 à 100 km/h en seulement 3,4 secondes pour une vitesse maximale de 245 km/h. La version RS atteint quant à elle les 856 chevaux, et la variante Performance passe à 925 chevaux. Le 0 à 100 km/h est réalisé en 2,8 secondes.

Le tout pour une vitesse maximale bridée à 250 km/h, comme sur la RS standard. Et ce alors que le poids à vide dépasse toujours la barre des deux tonnes. La batterie de la berline est également un peu plus grande, avec une capacité qui passe de 93,4 à 105 kWh et un poids en baisse de 9 kilos. Ainsi, la voiture peut atteindre les 609 kilomètres d’autonomie selon le cycle WLTP, tandis que la recharge est également plus rapide. Et ce grâce à une puissance maximale de 320 kW, qui permet de passer de 10 à 80 % en 18 minutes.

La puissance du freinage régénératif a été revue à la hausse, passant de 290 à 400 kW. La voiture est également livrée de série avec la pompe à chaleur, mais que son comportement dynamique a également été amélioré. En effet, elle se dote désormais d’une nouvelle suspension pneumatique ainsi que de freins redimensionnés. Il est d’ailleurs possible d’opter pour un système carbone/céramique en option. Il faut compter pas moins de 128 250 euros dans sa version standard S, tandis que la variante RS démarre à 162 400 euros.

Enfin, la déclinaison Performance s’échange contre 175 350 euros. Les commandes ouvriront à partir du 20 juin prochain, tandis que la date des premières livraisons n’a pas encore été communiquée.