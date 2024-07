Pourquoi Porsche veut s’associer à cette entreprise mythique des piles électriques en Europe

Alors que Porsche poursuit son électrification, la firme est en pourparlers avec l’entreprise allemande Varta afin de racheter sa filiale V4Drive, spécialisée dans les batteries lithium-ion. Le but pour le constructeur ? Réduire sa dépendance à la Chine, en attendant le développement sa propre division Cellforce.

Porsche ne sera pas épargné par l’interdiction de vendre des voitures thermiques neuves en Europe à partir de 2035. C’est ainsi que le constructeur commence à préparer l’avenir en mettant l’accent sur ses autos électrique.

Un rachat à venir ?

C’est dans ce contexte que le constructeur a lancé sa Taycan en 2019, suivie bien plus tard par le Macan électrique, qui a été quant à lui dévoilé au tout début de l’année 2024. Et bien sûr, d’autres modèles zéro-émission (à l’échappement) sont prévus pour les prochaines années, même si l’idée d’une 911 électrique a été écartée pour le moment, au profit d’une déclinaison hybride. Mais la firme basée à Stuttgart ne veut pas s’arrêter là et prévoit d’aller encore plus loin au cours des prochaines années.

Elle a lancé en 2021 un projet de développement de ses propres batteries de voitures électriques, avec la création de sa filiale Cellforce. Le souci, c’est que cette dernière a pris pas mal de retard, alors qu’elle était censée produire des accumulateurs en grande série dès cette année. Or, l’usine, qui devait être située dans le sud-ouest de l’Allemagne, et plus précisément dans le Bade-Wurtemberg n’a pas encore été débutée. À vrai dire, l’emplacement exact n’a même pas encore été décidé par l’entreprise.

En effet, Porsche serait également en train de réfléchir à s’installer aux États-Unis, afin que ses voitures électriques puissent profiter de l’IRA (Inflation Reduction Act) et du crédit d’impôts de 7 500 dollars. Mais rien n’est encore joué pour le moment. En attendant, la firme allemande doit donc avancer, et envisage de passer par un prestataire externe. Mais ce n’est pas tout, car cette dernière pourrait même faire l’acquisition de ce dernier. De qui s’agit-il ? Et bien de V4Drive, qui n’est autre qu’une filiale du géant des batteries et des piles, Varta.

Ce dernier a d’ailleurs annoncé dans un communiqué tout juste publié être en cours de discussions avec Porsche, dans le cadre d’une potentielle cession de sa filiale dédiée à la conception de batteries lithium-ion. Pour l’heure, les négociations ont déjà bien avancé, puisque les deux entreprises auraient déjà conclu des accords, portant notamment sur une participation du constructeur via une augmentation de capital. Dans un premier temps, les activités de V4Drive seraient d’abord transférées de Varta à V4Drive Battery GmbH.

Une bonne nouvelle

Toutefois, le communiqué de Varta précise que ce potentiel rachat n’est pas encore officiellement acté. Et pour cause, il doit être approuvé par diverses parties prenantes du groupe allemand, tandis que le constructeur n’a pas encore confirmé à 100 % qu’il réalisera un investissement. Quoi qu’il en soit, ce dernier est très attendu par l’entreprise allemande de batteries, qui traverse à l’heure actuelle une mauvaise passe. La firme est en pleine restructuration et fait face à de lourdes dettes.

Ainsi, selon l’analyste Jürgen Molnar, de Robomarket relayé par Le Figaro, cet investissement aurait tout simplement un effet financier « libérateur » pour Varta, lui permettant de souffler un peu. D’ailleurs, à l’annonce des négociations entre les deux parties, l’action de l’entreprise côté à la Bourse de Francfort a bondi de 20 %. La société basée à Ellwangen doit faire face à une baisse de ses actions, puisqu’elles c–s’échangent actuellement seulement 10 euros, contre 200 au début de l’année 2021.

Du côté de Porsche, ce rachat pourrait lui permettre de réduire sa dépendance aux fournisseurs chinois, alors que le constructeur collabore notamment avec le géant CATL. Le constructeur pourrait également envisager de passer par la filiale PowerCo créée par le groupe Volkswagen, qui doit démarrer la production de série de ses batteries à partir de 2025. Mais pour l’heure, rien n’est encore fait, et la firme de Stuttgart préfère sans aucun doute assurer ses arrières avec une entreprise déjà bien établie.