Nvidia N1X : la puce pour PC de Nvidia se montre prometteuse dans ce benchmark

Le compte rendu d’un passage de la nouvelle puce Nvidia N1X sous Geekbench 6 nous renseigne un peu plus précisément sur certaines des spécifications techniques de ce SoC prometteur. On découvre notamment qu’il partagerait bien certaines spécifications d’un autre SoC déjà connu : le GB10.

Le SoC N1X de Nvidia devrait notamment se loger à bord de futurs ordinateurs portables // Source : Nvidia

La présence de Nvidia sur le marché des SoC n’est pas tout à fait nouvelle (on pense notamment aux puces Tegra des deux générations de Nintendo Switch), mais elle n’est pas tout à fait proéminente non plus. Cela devrait changer dans les prochains mois avec l’arrivée très attendue des puces N1 et N1X, que l’on pensait initialement découvrir au Computex (en mai dernier) mais qui pourraient au bout du compte ne se matérialiser qu’en début d’année prochaine, avec une annonce éventuelle au CES 2026.

Dans ce contexte, la moindre information concernant l’une de ces deux puces est vécue comme un petit évènement, et ça tombe bien, puisque nous voici cette semaine en présence d’un compte rendu de passage de la Nvidia N1X sous Geekbench 6. Ce document nous permet de dresser un portrait robot un peu plus précis des spécifications techniques de cette variante.

Une rumeur, en bonne partie confirmée

En l’occurrence, ce compte rendu étaye une rumeur qui avait déjà circulé ces dernières semaines concernant le nombre de coeurs et d’unités de calcul embarquées par la N1X. On s’aperçoit en effet que la puce devrait bien comporter un total de 20 coeurs CPU (ARM) et pas moins de 48 unités de calcul.

Source : Geekbench 6 via VideoCardz

VideoCardz met en évidence que ce chiffre renvoie au nombre de multiprocesseurs de streaming, ce qui correspondrait donc à 48 x 128 cœurs, soit un total de 6 144 cœurs pour la Nvidia N1X. Pour le dire différemment, cette future puce reprendrait à son compte les spécifications de la « Superchip » GB10, que l’on trouve à bord du Project DIGITS, sorte de mini supercalculateur de bureau présenté par Nvidia au CES et conçu en partenariat avec MediaTek.

Il est possible que les points commun entre les puces N1X et GB10 s’arrêtent là (après tout, elles se destinent à des publics et des usages très différents), mais toutes deux sont basées sur une architecture ARM et se destinent a priori soit à Windows on ARM, soit à l’OS propriétaire DGX de Nvidia.

Attention par contre, il ne faut vraisemblablement pas prendre au sérieux le score affiché sur ce benchmark. Il approche en l’état les performances d’une modeste RTX 2050. On imagine que ce test a été effectué sur une version préliminaire de la puce, potentiellement avec un volet logiciel pas encore optimisé et des drivers encore trop rustiques. Les échantillons d’ingénierie sont par ailleurs souvent limités, à dessein, sur le plan TDP.

Selon les premières sources à notre disposition, la Nvidia N1X serait en fait plutôt en mesure de rivaliser avec la version mobile des derniers GPUs milieu de gamme de Nvidia.