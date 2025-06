La future puce Nvidia pour PC portables se montre déjà très prometteuse

À défaut d’en avoir parlé au Computex, Nvidia semble bel et bien continuer son bonhomme de chemin dans l’élaboration d’un APU voué aux PC portables. Basée sur l’architecture ARM, cette nouvelle puce a été flashée sur Geekbench 6. De quoi nous donner un premier aperçu (prometteur) de ses performances sur le plan CPU.

Cette nouvelle puce pourrait changer pas mal de chose sur le marché du PC portable // Source : Nvidia

Cela se précise chaque jour un peu plus : Nvidia prépare son entrée sur le marché des APU mobiles pour PC portables. En partenariat avec MediaTek, la firme développerait depuis de longs mois une toute nouvelle puce capable de rivaliser avec les meilleures solutions de la concurrence, voire même de les surclasser, tant sur le plan graphique que sur celui de la maîtrise énergétique.

Récemment testé sur une machine Alienware, ce nouveau SoC serait par exemple capable, avec une enveloppe thermique presque deux fois moins importante, de développer un niveau de performances comparable à celui d’une RTX 4070 mobile dédiée, configuré en 120 W.

Une petite prouesse qu’il faut bien sûr prendre avec des pincettes, mais d’autres informations, plus récentes, nous poussent également à l’optimisme… cette fois sur le plan CPU.

La partie CPU d’une puce « Nvidia N1X » testée sur Geekbench 6

Le VPN qui débloque TOUS les sites web Avec ses 7 743 serveurs couvrant 118 pays, NordVPN est le meilleur VPN pour débloquer n’importe quel site. Ses serveurs ultra-rapides sont optimisés pour les vidéos en streaming !

Cette semaine, une certaine « Nvidia N1x » a en effet été aperçue sur Geekbench 6. Si l’on s’appuie sur de précédentes rumeurs, Nvidia travaillerait en réalité sur deux variantes de son SoC, intitulées N1 et N1X : la première serait pensée pour les ordinateurs portables, tandis que la seconde s’orienterait plutôt vers le marché des PC de bureau compacts et des Mini-PC. La version flashée sur Geekbench correspondrait donc à cette seconde version.

Elle nous donne néanmoins une première idée de ce que la puce de Nvidia permettrait sur le plan CPU… principalement sur desktop, mais dans une moindre mesure aussi sur laptop, puisque l’architecture serait la même d’une variante à l’autre.

Source : Geekbench via VideoCardz

Cette variante s’articulerait quoi qu’il en soit autour de 20 threads, et profiterait d’une fréquence de base de 2,81 GHz. VideoCardz croit par ailleurs savoir que la puce pourrait aller jusqu’à 4,05 GHz en boost.

La mention de 20 threads nous met sur la piste d’une puce proche de la Superchip GB10 annoncée par Nvidia pour ses « mini supercalculateurs » voués à l’IA. Cette dernière regroupe 10 cœurs Cortex-X925 et 10 cœurs Cortex-A725 — sans hyperthreading — ce qui nous amène donc à un total de 20 cœurs / 20 threads.

On peut raisonnablement s’attendre à une configuration similaire sur la Nvidia N1x, qui embarquerait elle aussi un total de 128 Go de mémoire unifiée, comme en attestent les 119,59 Go affichés ici sur Geekbench (gageons que les 8 Go restants sont attribués au GPU et donc comptés à part).

Côté performances, la puce développe ici 3096 points en single-core et 18837 points en multi-core. Sur le plan des performances CPU, cela l’amènerait dans le giron de l’Intel Core Ultra 9 285HX en calcul single-core. Pas mal du tout pour une puce qui devrait encore faire l’objet d’optimisations d’ici à son lancement. L’AMD Ryzen AI MAX+ 395 serait quant à lui battu en single core, note VideoCardz.