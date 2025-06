L’idée d’un PC portable Nvidia, face à AMD et Intel, se précise

Nvidia et Alienware travailleraient bien à la conception d’un PC portable sous ARM avec une puce 100% Nvidia.

Source : Nvidia

C’est un secret polichinelle dans l’industrie : Nvidia aimerait bien construire une future gamme de PC portable où la marque serait seul maitre à bord. Elle en a l’opportunité avec le passage à ARM proposée par Microsoft avec Windows 11.

Aujourd’hui, un PC est avant tout défini par son processeur central. C’est AMD et Intel qui dictent comment évoluent leurs plateformes respectives : Wi-Fi, USB, écran, etc. Nvidia en développeur de puce graphique n’est que le joueur 2 de la partie.

En mai 2024, Dell avait déjà laissé entendre que le fabricant pourrait s’associer avec Nvidia pour développer un produit 100% ARM Nvidia. Désormais le média Taiwanais United Daily News avance que le projet est bel et bien lancé. Nvidia développerait une plateforme et Alienware en serait l’une des premières marques.

Une puce GeForce pour contrôler le PC

On peut y lire que Nvidia travaillerait avec MediaTek à la conception de la puce. Ce n’est pas surprenant, en 2021 déjà, Nvidia s’était associé avec MediaTek pour proposer des Chromebooks GeForce ARM.

On retrouve aussi les trâces de MediaTek dans le travail sur la Nintendo Switch 2, même si officiellement la puce de la console est attribuée à Nvidia.

On peut donc s’attendre à une puce alliant un CPU MediaTek avec un GPU Nvidia. On parlerait plus précisément d’une utilisation de l’architecture Blackwell qui anime déjà les GeForce RTX 5000.

Difficile de savoir si et quand ce projet verra vraiment le jour, mais United Daily News avance un lancement d’ici début 2026. Les choses pourraient donc se préciser dans les mois à venir.

Pour le moment, les PC portables Windows sous ARM restent l’exclusivité de Qualcomm.