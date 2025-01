Pourquoi Nvidia ne peut pas créer son propre processeur x86 comme ceux d’AMD et Intel

Alors que Nvidia dévoile son Project Digits au CES 2025, une question revient sur toutes les lèvres : pourquoi le leader mondial des GPU ne conçoit-il pas ses propres processeurs x86 ? On vous répond.

Actuellement, x86 AMD64/x86-64) domine le monde du PC. Même si cela risque de changer, c’est le constat actuel. Nvidia, de son côté, domine le marché des GPU pour PC.

Vous vous demandez certainement pourquoi Nvidia ne développe pas ses propres processeurs x86 comme AMD ? On vous explique.

Nvidia a beaucoup d’ambition

Au CES 2025, Nvidia a annoncé un mini PC sous Linux équipée d’un nouveau SoC ARM.

La puce ARM GB10 Grace Blackwell qui équipe cette minimachine a été développée en collaboration avec MediaTek, elle combine un CPU ARM 20 cœurs avec les dernières innovations Nvidia, et l’architecture Blackwell, en matière de calcul IA.

Pour aller plus loin

Nvidia préparerait son entrée sur le marché des PC avec une puce ARM dès 2025

Cette année, Nvidia irait même plus loin en commercialisant son propre SoC ARM pour PC, à l’image de celui de Qualcomm, avec ses Snapdragon X Elite, qui rivalisent en performance et efficacité énergétique avec certaines des puces Apple Silicon.

Pour aller plus loin

Intel et AMD sous pression : Nvidia va entrer dans la course aux processeurs de PC

Mais pourquoi attendre une puce ARM et non x86 ?

Intel n’a aucun intérêt

La raison principale est liée aux brevets et licences. L’architecture x86 est en effet protégée par tout un arsenal de brevets détenus principalement par Intel et AMD.

Pour concevoir et commercialiser des processeurs x86, une entreprise doit obligatoirement obtenir une licence de ces brevets.

Or, il n’existe actuellement que trois entreprises au monde qui détiennent les licences nécessaires :

Intel, qui a développé l’architecture x86 à l’origine AMD, qui a obtenu une licence via des accords historiques avec Intel dans les années 1980 VIA Technologies, qui a hérité d’une licence en rachetant Cyrix et la division processeurs de National Semiconductor

Un accord de licence croisée existe entre Intel et AMD, leur permettant d’utiliser mutuellement certains de leurs brevets. Cet accord est essentiel, car AMD a développé l’extension 64 bits de l’architecture x86 (AMD64/x86-64).

Nvidia, malgré sa puissance financière et technologique, ne peut donc pas légalement concevoir de processeurs x86 sans obtenir une licence. Et Intel n’a aucun intérêt commercial à accorder une telle licence à un concurrent potentiel aussi puissant.

C’est pour cette raison que Nvidia s’est concentré sur d’autres architectures, notamment ARM pour ses puces Tegra par exemple, la puce qui équipe la Switch, car l’architecture ARM fonctionne sur un modèle de licence différent et plus accessible.

Peut-on imaginer des ordinateurs de bureau avec un SoC ARM ?

Déjà, il existe déjà des PC fixes sous Windows avec une puce ARM. Qualcomm est en train d’équiper plein de minimachines avec ses Snapdragon X.

Les PC Windows sous architecture ARM équipés de cartes graphiques Nvidia ne sont donc plus une simple fiction. Windows fonctionne déjà sur ARM, tandis que Nvidia utilise ses processeurs ARM dans ses serveurs et dans de nombreuses machines, dont les Switch, ce qui prouve la compatibilité technique de ces technologies.

Cependant, des défis persistent. L’émulation des applications x86 sur ARM entraîne encore des pertes de performances, et l’écosystème logiciel doit s’adapter. Les développeurs doivent optimiser leurs applications, et les constructeurs PC doivent être convaincus d’investir dans cette nouvelle architecture pour le grand public.

Le succès retentissant d’Apple avec ses puces M1, M2, M3 et M4 démontre qu’ARM peut rivaliser avec x86 sur le marché des ordinateurs.

Avec l’expertise de Nvidia en ARM et sa domination du marché des GPU, combinée à l’engagement croissant de Microsoft dans Windows on ARM, cette transition semble non seulement possible, mais probablement inévitable.