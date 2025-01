Les minimachines Windows, il y en a des Intel et des AMD. Mais… Apple continue de faire la une de ce segment de marché avec le Mac mini. Heureusement, Qualcomm débarque sur ce segment, avec l’aide de Lenovo.

Qu’est-ce qu’un bon mini PC ? Un format compact, de très bonnes performances, beaucoup de connectiques, une faible consommation, peu de chauffe et de bruit. Bref, une machine polyvalente. Apple a réussi à faire sensation avec son dernier Mac mini M4.

Voici Qualcomm qui entre dans la danse. Les deux nouveaux modèles, baptisés IdeaCentre Mini x et ThinkCentre neo 50q QC, ne cachent pas leurs ambitions : rivaliser directement avec le Mac mini d’Apple. Le positionnement est clair, tant au niveau du format que des performances annoncées.

Le ThinkCentre neo 50q propose au choix le processeur Snapdragon X Plus ou le tout nouveau Snapdragon X, fraîchement dévoilé au CES 2025 de Las Vegas. L’IdeaCentre Mini x, quant à lui, mise exclusivement sur le Snapdragon X Plus, probablement pour offrir un meilleur rapport performance-prix.

L’un des atouts de ces mini-machines réside dans leur compatibilité native avec les fonctionnalités d’intelligence artificielle de Windows 11. En effet, tous les processeurs de la famille Snapdragon X intègrent une puce NPU (Neural Processing Unit), leur permettant d’obtenir la certification « Copilot+ PCs » de Microsoft.

Si Qualcomm a réussi son entrée sur le marché des ordinateurs portables, c’est en grande partie grâce à l’efficacité énergétique de ses processeurs. Cette caractéristique prend tout son sens dans l’univers des mini-PC, où la gestion thermique représente un défi.

Une puissance de calcul importante dans un volume très réduit

En effet, la faible consommation des puces Snapdragon X permet de concevoir des systèmes de refroidissement moins complexes, et donc des machines plus compactes. C’est précisément ce qui fait la force de ces nouveaux mini-PC Lenovo : ils peuvent embarquer une puissance de calcul importante dans un volume très réduit, sans compromettre leur stabilité thermique.

Ils sont bien équipés, avec jusqu’à 32 Go de RAM LPDDR5x-8488, WiFi 7 et USB4. L’IdeaCentre est livré avec un SSD PCIe 4.0 jusqu’à 1 To, et le mini PC Lenovo dispose également de plusieurs ports USB, dont 1x USB4, 1x HDMI 2.1, 1x DisplayPort 1.4, Gigabit Ethernet et Combo audio. Les versions moins chères sont également équipées du WiFi 6E.

Aux États-Unis, il sera mis en vente le mois prochain à partir de 849 dollars, tandis que le ThinkCentre M90a Pro Gen 6 et le ThinkCentre neo Ultra Gen 2 coûteront respectivement plus de 2 500 dollars et plus de 3 000 dollars.