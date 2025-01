Le mini monstre de Nvidia : plus petit qu’un Mac mini, plus puissant qu’un datacenter

3 000 dollars pour la puissance d’un datacenter sur votre bureau ? C’est le pari fou, mais réaliste que fait Nvidia avec son Project DIGITS en collaboration avec MediaTek.

Après l’annonce des RTX 50, Nvidia a surtout évoqué l’intelligence artificielle… et un one more thing avec Project DIGITS, un super-ordinateur personnel qui pourrait bien révolutionner la façon dont nous développons et utilisons l’IA.

Loin des traditionnels PC ou serveurs, ce nouveau venu crée sa propre catégorie en proposant une puissance de calcul jusqu’ici réservée aux datacenters, le tout dans un format étonnamment compact.

Le Project DIGITS repose sur une innovation : la puce GB10 Grace Blackwell. Développée en collaboration avec MediaTek, cette puce combine un CPU ARM 20 cœurs avec les dernières innovations Nvidia, et l’architecture Blackwell, en matière de calcul IA. Le résultat ? Une puissance de calcul atteignant 1 petaflop, soit l’équivalent de 1000 opérations par seconde en précision FP4. Pour mettre ce chiffre en perspective, c’est environ 1000 fois plus puissant qu’un laptop haut de gamme actuel.

L’appareil ne lésine pas sur les specs techniques : 128 Go de mémoire LPDDR5, jusqu’à 4 To de stockage NVMe, et une connectique réseau NVIDIA ConnectX. Mais le plus impressionnant reste sa capacité à faire tourner des modèles d’IA jusqu’à 200 milliards de paramètres — une performance qui monte à 405 milliards lorsque deux unités sont connectées ensemble.

3000 dollars

Si le prix de 3000 $ peut sembler élevé pour un ordinateur, il faut le mettre en perspective avec les coûts actuels du développement IA. Aujourd’hui, la plupart des développeurs et chercheurs doivent louer des ressources cloud à des tarifs souvent très élevés, ou investir dans des infrastructures encore plus coûteuses. Project DIGITS pourrait donc représenter une économie importante sur le long terme.

Nvidia a clairement pensé son produit pour un public précis : développeurs IA, chercheurs et étudiants en sciences des données. L’appareil est livré avec le système d’exploitation Nvidia DGX OS basé sur Linux et l’ensemble de la suite logicielle Nvidia AI préinstallée, ce qui permet une prise en main immédiate pour le prototypage de modèles, le fine-tuning, et le développement d’applications edge.

Plutôt que de se lancer dans la course aux PC ARM Windows comme certains l’anticipaient, Nvidia a choisi de créer un nouveau segment de marché. Ce positionnement évite une confrontation directe avec les géants du PC tout en renforçant la position de l’entreprise dans son domaine de prédilection : l’IA et le calcul haute performance.

Cette stratégie pourrait bien s’avérer payante. En proposant un super-ordinateur personnel à un prix relativement accessible, Nvidia veut vraiment imprégner le marché de sa position de leader de l’IA.