Boulanger veut vider ses stocks de la version 16+512 Go du Mac Mini M2 Pro 2023 pour les soldes

Avec le Mac Mini M2 Pro, Apple propose un PC fixe aux dimensions ultra-réduites et avec des performances encore d’actualité, pour un prix vraiment excellent en ces soldes d’hiver : 799 euros au lieu de 999 euros. Notez qu’il était sorti à 1 399 euros dans sa version 16+512 Go.

On connait le savoir-faire d’Apple en matière de produits qui allient sobriété et puissance : ils ont remis le couvert avec les Mac Mini M4 l’année dernière, mais le modèle M2 Pro de 2023 a encore de beaux jours devant lui. Et son prix, parlons-en, parce que les soldes d’hiver sont passées par là pour le retrouver à moins de 800 euros.

Pourquoi on aime le Mac Mini M2 Pro ?

Le rapport qualité/prix est franchement intéressant, encore plus avec la promo

Une fois allumé et à pleine puissance, il ne fait pas un bruit

Une machine prête à l’emploi : branchez, profitez

Au lieu de 999 euros, le Mac Mini M2 Pro 16+512 Go est actuellement en promotion à 799 euros chez Boulanger.

Apple miniaturise un PC fixe d’une puissance folle

On connaît Apple surtout pour ses iPhone, bien sûr, mais aussi ses MacBook, qu’ils soient Air ou Pro. Mais connaissez-vous les Mac Mini ? Il s’agit d’ordinateurs que l’on peut qualifier de fixes, car il n’y a pas d’écran intégré, mais qui sont ramassés dans un format super compact, ce qui permet de les transporter partout. En théorie, vous pouvez le brancher sur n’importe quelle source capable de projeter/afficher une image et vous retrouvez votre bureau, vos fichiers, dossiers, etc.

L’avantage du mac Mini M2 Pro c’est bien sûr ses dimensions : il mesure 197 x 197 x 35,8 mm pour seulement 1280 grammes. Il peut quasiment tenir dans une poche, en tout cas certainement dans un sac. Mais il ne faut pas se laisser tromper par ses dimensions : il cache à l’intérieur une puissance démoniaque.

Un véritable ordinateur prêt à l’emploi sous MacOS

Alors, qu’y a-t-il dans le Mac Mini M2 Pro ? Déjà, vous retrouvez la puce Apple M2 Pro avec un GPU 10 cœurs, donc plus puissante que celle présente dans le MacBook Air M2. Vous retrouvez, sur cette version, 16 Go de mémoire unifiée et 512 Go de stockage avec une ventilation active qui permet de bien dissiper la chaleur. Avec le M2 Pro, vous avez droit à trois écrans : deux écrans 6K@60 Hz avec le Thunderbolt et un troisième écran 4K@60 Hz si vous passez par le HDMI.

Et le pire (ou le mieux, vous aurez compris), c’est qu’une fois allumez : rien. Pas un bruit. À peine un petit bourdonnement si vous tendez l’oreille qui trahit sa présence, et encore. C’est une folie d’avoir réussi un tel tour de force. Apple a par contre bien scellé son produit et n’espérez pas pouvoir l’upgrader comme vous le feriez avec un mini PC lambda en changeant le SSD, la RAM ou autre. Il faudra vous contenter de ce qu’il y a et heureusement que c’est de la qualité.

Si jamais vous souhaitez en apprendre plus sur le Mac Mini M2 Pro, il y a un test complet qui est à votre entière disposition et qui n’attend que vous.

Et si jamais vous cherchez un « vrai » PC portable avec écran intégré, vous pouvez piocher parmi notre sélection disponible dans le guide d’achat des meilleures machines du moment.

