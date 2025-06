L’iPhone 16e figure dans le Top 10 des smartphones les plus vendus en Europe selon Counterpoint.

Il est vrai, rien ne va plus entre Apple et l’Europe. La firme étasunienne a récemment taclé les réglementations de l’UE la forçant à ouvrir iOS et iPadOS à la concurrence via le Digital Markets Act.

Toutefois, le Vieux Continent réserve malgré tout une bonne surprise pour l’iPhone 16e, le dernier smartphone lancé par Apple. Le téléphone au positionnement plus abordable que les modèles haut de gamme — mais tout de même à 719 euros officiellement — s’est immiscé dans le top 10 européen sur le mois de mars 2025 selon le cabinet d’analyses Counterpoint.

Sur cette période, l’iPhone 16e se classe en effet à la 9e position des smartphones les plus vendus en Europe avec 2 % des parts de marché.

Le Top 10 des smartphones les plus vendus en Europe

Notez d’ailleurs que le classement est dominé par Apple et Samsung et se présente comme suit.

Top 10 des smartphones les plus vendus en Europe (mars 2025). // Source : Counterpoint

Même s’il n’est « que » 9e du classement, c’est de bon augure pour l’iPhone 16e qui avait pourtant été régulièrement critiqué pour son positionnement tarifaire bien plus élevé que les appareils de la gamme SE par le passé.

Dans notre test de l’iPhone 16e, nous reprochions par exemple un écran limité à 60 Hz, l’absence de MagSafe, la charge lente ou encore l’intégration d’un seul et unique capteur photo à l’arrière. Autant de compromis difficile à accepter à plus de 700 euros.

La qualité Oled, le design soigné, la très bonne autonomie et les améliorations permises par le modem Apple C1 venaient améliorer le tableau dressé par l’iPhone 16e.