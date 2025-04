Hyundai lance une nouvelle voiture à hydrogène malgré les critiques sévères des scientifiques sur cette motorisation

Hyundai modernise le Nexo, sa voiture à hydrogène. Son style est redessiné et ses performances sont améliorées. Si le modèle peut sembler intéressant, il y a toutefois un problème plutôt important.

C’est à l’occasion du salon de Séoul que le constructeur coréen Hyundai présente une nouvelle version de son Nexo, sa voiture à hydrogène. Le style a nettement évolué, tandis que les performances sont en hausse, notamment l’autonomie, désormais comparable à celle des meilleures voitures électriques, avec un temps de ravitaillement très court. Toutefois, le Hyundai Nexo est victime des défauts de ses qualités et ne devrait pas rencontrer un grand succès chez nous.

Plus grand, plus moderne

Le Hyundai Nexo de nouvelle génération se distingue par un style retravaillé, inspiré du concept Intium. Dans son communiqué de presse, Hyundai évoque un design baptisé « Art of Steel ». Le SUV adopte des lignes horizontales, un capot droit, une calandre noire et rectangulaire, tandis que les antibrouillards intégrés dans le bas du bouclier se composent de quatre carrés. Les projecteurs, baptisés « HTWO », sont spécifiques aux modèles à hydrogène de la marque.

De profil, c’est la forme de la custode arrière qui interpelle, rappelant celle du Pontiac Aztek, la voiture de Walter White dans Breaking Bad. On note également la présence de rétro-caméras, proposés en option. À l’arrière, la lunette fortement inclinée donne du dynamisme à la silhouette. Les feux adoptent le même motif carré que les antibrouillards avant, tandis que le troisième feu stop prend la forme de quatre pixels lumineux.

Côté dimensions, le Hyundai Nexo grandit de 8 cm en longueur pour atteindre 4,75 m. Il mesure désormais 1,87 m de large et 1,64 m de haut. L’empattement, lui, reste inchangé à 2,79 m.

Un habitacle dans le style de la Ioniq 5

La planche de bord du Hyundai Nexo s’inspire des modèles électriques de la marque, notamment de la Ioniq 5. Elle adopte un design flottant et épuré. Deux écrans dominent l’habitacle : un combiné d’instruments numériques de 12,3 pouces et un écran d’infodivertissement de 12,3 pouces également.

En complément, un affichage tête haute de 12 pouces est projeté dans le champ de vision du conducteur. Enfin, comme sur les autres véhicules électriques du constructeur coréen, le sélecteur de vitesses prend la forme d’un commodo placé derrière le volant.

Hyundai annonce avoir équipé le Nexo de sièges détente haut de gamme, avec des dossiers plus fins afin d’augmenter l’espace aux jambes pour les passagers arrière. L’espace à la tête et aux épaules a également été amélioré. Côté aspects pratiques, le coffre peut atteindre un volume maximal de 993 litres et l’ouverture des portes a été élargie pour faciliter l’accès.

Une motorisation plus mûre

Le Hyundai Nexo, deuxième du nom, gagne en puissance avec désormais 204 chevaux, soit 41 de plus que la génération précédente. Mais ce n’est pas tout : la puissance de la batterie a également doublé, passant de 40 à 80 kW. Grâce à ces améliorations, le 0 à 100 km/h est désormais réalisé en 7,8 secondes.

La pile à combustible affiche une puissance de 110 kW, tandis que le moteur électrique développe 150 kW, soit l’équivalent des 204 chevaux du Nexo. Hyundai précise également avoir amélioré les capacités de la pile à fonctionner à basse température, afin de faciliter les démarrages par temps froid.

Le Nexo bénéficie d’un meilleur coefficient de pénétration dans l’air, mais surtout d’un réservoir d’hydrogène renforcé dont la capacité passe de 6,33 à 6,69 kg. Résultat : une autonomie annoncée de 700 km, avec un plein effectué en seulement 5 minutes. Un score bien supérieur à celui de la majorité des voitures électriques. Mais il y a un problème…

Beaucoup d’avantages sur le papier, peu dans la réalité

Aussi autonome soit-il, le Hyundai Nexo va se heurter à un problème lié à l’hydrogène et indépendant de la volonté du constructeur : le manque d’infrastructures dédiées à l’hydrogène.

En France, le réseau est encore très largement sous-développé. On compte quelques stations de ravitaillement en région parisienne, mais en province, la situation est bien plus critique. Il n’existe par exemple aucune station entre Lyon et Toulouse, aucune dans la région de Nice, une seule près de Marseille (à Fos-sur-Mer), et aucune à Bordeaux… On est encore très loin du maillage dense proposé par les bornes de recharge pour véhicules électriques.

À cela s’ajoute le prix nettement plus élevé des véhicules à hydrogène. L’ancien Hyundai Nexo était commercialisé à 80 600 euros, pour une autonomie d’environ 666 km. Il ne serait pas surprenant de voir la nouvelle génération s’afficher à un tarif similaire, voire supérieur.

À titre de comparaison, pour obtenir 700 km d’autonomie dans un modèle électrique familial, il suffit de se tourner vers le Peugeot E-3008 Long Range, proposé à 46 990 euros hors bonus écologique, avec en prime la possibilité de se recharger sur les innombrables bornes publiques disponibles partout en France.

Pourtant, certains constructeurs comme Hyundai, Toyota ou BMW continuent de croire au potentiel de l’hydrogène comme véritable alternative à l’électrique malgré les faibles ventes de ce type de véhicules. BMW prévoit notamment le lancement d’un SUV à hydrogène en 2028.

Mais d’ici là, les voitures électriques pourraient avoir considérablement réduit leur temps de charge, annulant ainsi le dernier avantage de l’hydrogène : la rapidité de ravitaillement. BYD a d’ailleurs récemment présenté deux modèles capables de récupérer 400 km d’autonomie en seulement 5 minutes.

Enfin, n’oublions pas le côté écologique de cette motorisation, souvent décriée : lors des JOP de Paris en 2024, 120 scientifiques dénonçaient la pollution de la production d’hydrogène, accusé d’émettre autant que l’industrie aéronautique mondiale.