Ce camion électrique français prouve une nouvelle fois que cette motorisation pourrait remplacer le diesel

Renault Trucks annonce l’arrivée d’une nouvelle version de son camion électrique E-Tech T, prévue pour l’année prochaine. Celle-ci affichera une autonomie maximale de 600 kilomètres en une seule charge, de quoi favoriser le passage à l’électrique dans le monde des poids-lourds.

Crédit : Renault Trucks

Si vous êtes un fidèle lecteur de Survoltés, vous savez sans aucun doute que le marché de la voiture électrique se développe à vitesse grand V, malgré une stagnation des ventes en Europe depuis quelques mois. Mais qu’en est-il de celui des poids-lourds zéro-émission (à l’échappement) ?

Une autonomie en hausse

Eh bien ce dernier continue aussi de progresser, et lui aussi à grande vitesse. Et pour cause, les constructeurs et les équipementiers poursuivent leurs efforts dans ce domaine, puisque la réglementation concernant les émissions polluantes devient de plus en plus sévère. Si aucune interdiction des camions thermiques n’est encore annoncée, les rejets de CO2 devront baisser de 90 % en 2040 par rapport à 2019. Ce qui est tout de même proche d’un bannissement pur et simple des modèles diesel, encore majoritaires.

Ce qui force les marques à accélérer la cadence. C’est par exemple le cas de Renault Trucks, qui a dévoilé en fin d’année 2022 son tout premier poids-lourd électrique – ou plutôt deux, puisqu’il s’agit des E-Tech C et T. Il s’agit de tracteurs et porteurs dédiés au transport régional et national, qui se déclinent en cinq silhouettes différentes et en plusieurs variantes bien distinctes. Et voilà que l’E-Tech T fait à nouveau parler de lui en cette fin d’année.

Crédit : Renault

Dans un communiqué tout juste publié, le constructeur au losange annonce une belle amélioration pour celui-ci, avec l’arrivée d’une nouvelle version encore plus efficiente. Elle sera en mesure d’afficher une autonomie particulièrement intéressante et impressionnante de 600 kilomètres en une seule charge. Une très bonne nouvelle, qui permettra au poids lourd de dépasser son rival, le Man eTGX, que nous avions pu essayer et qui se limite pour le moment à 400 kilomètres. Ce qui est déjà énorme tout de même.

Cependant, cela reste encore bien éloigné des 800 kilomètres annoncés pour le Tesla Semi, avec un chargement de 37 tonnes dans sa remorque et en conditions réelles. Ce dernier avait notamment réussi à effectuer plus de 1 700 kilomètres en une journée avec seulement trois recharges rapides. Mais revenons à Renault et son E-Tech T, qui dévoile le secret de cette autonomie en très nette hausse. Pour mémoire, l’actuelle se cantonne à 300 kilomètres selon le cycle WLTP.

Une amélioration du moteur

En fait, ce nouveau camion électrique est équipé d’un tout nouvel élément, connu sous le nom de e-axle, qui regroupe tous les éléments de la chaîne cinématique, c’est-à-dire les moteurs et la transmission. Le tout est situé à l’arrière du véhicule. Concrètement, cela permet tout simplement de libérer de la place entre les longerons, dans le but d’accueillir des batteries supplémentaires. Cependant, leur capacité n’a pas encore été détaillée par Renault Trucks, qui devrait nous en dire plus au cours des prochains mois.

En fait, cette évolution est une suite logique pour le constructeur, qui appartient au groupe Volvo, aux côtés de Volvo Trucks. De ce fait, l’actuel FH Electric a déjà eu le droit à cette amélioration de l’autonomie quelques mois plus tôt, lui permettant notamment de surpasser le Mercedes-Benz eActros 600 et ses 500 kilomètres. Mais à cette époque non plus, rien n’avait encore été dit sur les batteries. Pour mémoire, les deux véhicules affichent actuellement une capacité maximale de 450 kWh.

Crédit : Renault Trucks

Il se dit que celle-ci pourrait atteindre les 800 kWh, mais cela n’a pas encore été confirmé. La recharge n’a pas été évoquée, alors que celle-ci peut désormais être effectuée à une puissance de 1,1 MWh sur certaines bornes fournies par Milence. Reste cependant à savoir si le camion de Renault peut en encaisser autant. La réponse devrait bientôt arriver, puisqu’il débarquera sur les routes au 2ᵉ semestre 2025. Il sera produit en France, au sein de l’usine de Bourg-en-Bresse.