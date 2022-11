Voici le premier poids lourd 100 % électrique de Renault : que vaut-il face au Tesla Semi ?

Quelques mois après avoir annoncé le lancement de deux 44 tonnes électriques dans sa gamme, Renault Trucks dévoile désormais le design de ces nouveaux T et C E-Tech. Déjà disponibles à la commande, ils débuteront leurs livraisons dès l'année prochaine.

Aujourd’hui, tous les constructeurs automobiles ou presque proposent des modèles électriques dans leur gamme. Et pour cause, ils seront de toutes façons obligés d’y passer, alors que l’Union Européenne va interdire la vente de voitures thermiques à partir de 2035.

Mais d’autres secteurs sont également en train de s’électrifier, dont celui du transport. En effet, de plus en plus de marques travaillent au développement de camions électrique. Parmi elles, citons Tesla avec son Semi mais également des constructeurs plus traditionnels comme DAF, Volvo ou encore Renault.

Une nouvelle identité visuelle

En mars dernier, la marque au losange annonçait en effet dans un communiqué l’arrivée de nouveaux modèles 44 tonnes au sein de sa gamme. Car cela fait depuis 2020 que Renault Trucks commercialise des camions électriques, de 3,1 à 26 tonnes, répondant à plusieurs besoins, allant des travaux publics au ramassage des ordures.

Mais voilà donc que deux nouvelles alternatives, baptisés T E-Tech et C E-Tech débarquent dans le catalogue, avec un style totalement inédit. Si celui-ci rappelle le T thermique, ces nouvelles versions électriques se distinguent toutefois par quelques éléments spécifiques. A commencer par la calandre légèrement redessinée et peinte, arborant le nouveau losange stylisé, inaguré sur la Mégane E-Tech. Une nouvelle plaque Emblem en plexiglass bleu fait également son apparition.

Par ailleurs, le look est complété par un badge « Renault Trucks E-Tech » à l’avant ainsi que des enjoliveurs bleus. Le dernier communiqué de la marque annonce également que « l’avant des véhicules a été avancé de 115 mm et des radars ont été placés sur les flancs« , afin d’améliorer la sécurité, notamment pour les piétons et autres usagers de la route.

Si rien n’a encore été montré de l’intérieur, Renault Trucks précise que l’accès au poste de conduite se fait via un marchepied escamotable, « qui permet de maximiser l’espace dédié aux batteries« . Au total, cinq silhouettes seront disponibles, en version tracteur 4×2 et 6×2 et porteur 4×2, 6×2 et 8×4 tridem.

Lancement l’année prochaine

Dédiés à la distribution régionale et à la construction, ces deux véhicules recevront deux ou trois moteurs électriques, revendiquant une puissance cumulée allant jusqu’à 490 kW soit l’équivalent de 666 chevaux. Le tout sera alors envoyé vers les roues via une boîte de vitesse Optidriver, tandis que deux à six packs de batteries lithium-ion seront intégrés dans le châssis, affichant une capacité de 180 à 540 kWh.

Le communiqué de Renault Trucks précise que celles-ci pourront être rechargées en 9,5 heures en courant alternatif à une puissance de 43 kW ou en 2,5 heures jusqu’à 250 kW en courant continu. L’autonomie maximale est alors annoncée à 300 kilomètres selon le cycle WLTP, tandis qu’une charge rapide intermédiaire d’une heure permet d’atteindre les 500 kilomètres sur un seul trajet.

Face au Tesla Semi, c’est un peu décevant, puisque le poids lourd électrique d’Elon Musk promet 800 km d’autonomie sur une seule charge en version XXL ou 480 km en version « petite » batterie. L’autonomie est donnée avec 37 tonnes de chargement, ce qui est encore plus impressionnant. La charge semble également bien plus rapide, avec un 10 à 80 % en 30 minutes environ.

Pour l’heure, les prix de ces deux Renault Trucks T et C E-Tech n’ont pas encore été annoncés, mais on sait toutefois que les pré-commandes sont d’ores et déjà ouvertes pour les professionnels. Les deux camions électriques seront fabriqués en France au sein de l’usine de Bourg-en-Bresse tandis que les livraisons débuteront à la fin de l’année prochaine.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.