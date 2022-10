Tesla Semi : Elon Musk s’apprête à révolutionner l’industrie du transport routier avec son camion électrique

Lors de la présentation des résultats financiers du troisième trimestre 2022, Elon Musk est revenu un peu plus en détail sur son camion électrique, le Tesla Semi. L'occasion d'en apprendre un peu plus sur son autonomie, mais aussi sa batterie et ses estimations de vente qui placent Tesla comme le second constructeur de camion aux États-Unis !

Le camion électrique de Tesla, le Semi, fait beaucoup couler d’encre ces derniers mois. Cet été, nous nous étions attardés sur la consommation théorique ridiculement faible du Semi qui allait changer la face du transport routier. Lors de la présentation des résultats financiers auprès des analystes, Elon Musk a apporté une précision que tout le monde attendait.

Autonomie : jusqu’à 800 km avec un chargement

Le patron de Tesla a bien confirmé que l’autonomie du Tesla Semi (entre 480 et 800 km selon les versions) est annoncée avec un chargement et non pas à vide. Pour rappel, la consommation de 2 kWh pour 1 mile (1,6 km) était quant à elle indiquée avec un chargement de 37 tonnes.

Tesla : numéro 2 américain du camion ?

Elon Musk apporte une autre précision qui montre à quel point Tesla souhaite investir le marché du camion électrique. D’ici 2024, la firme américaine prévoit de produire 50 000 Tesla Semi par an pour le marché Nord américain avant de viser d’autres marchés par la suite. À titre de comparaison, les deux leaders du marché du camion (Freightliner et Kenworth) vendent respectivement entre 70 000 et 100 000 unités par an pour le premier contre 30 000 à 40 000 camion pour le second comme on peut le voir sur ces chiffres.

Tesla pourrait donc devenir rapidement le numéro deux du tracteur-routier aux États-Unis, toutes motorisations confondues. Sur la voiture, rappelons que le constructeur texan est sur la voie pour exploser tous ses records en 2023. Cela pourrait se traduire par une prouesse de taille : que son SUV électrique, la Model Y devienne la voiture la plus vendue du monde, même en prenant en compte les voitures thermiques. Cela nécessite de pouvoir en vendre plus d’un million par an, ce qui semble être à sa portée.

Les batteries : pas de révolution à l’horizon

Cette présentation aux analystes était également l’occasion d’aborder les batteries utilisées par le Semi. Et contrairement à ce que toute l’industrie pensait depuis de nombreux mois, les premiers Tesla Semi et les premiers Cybertruck qui sortiront des chaînes de production ne seront pas dotés des nouvelles batteries 4680. À la place, ce seront les anciennes 2670, qui sont moins intéressantes pour Tesla, car plus coûteuse à produire et avec une densité énergétique plus faible.

L’occasion pour Elon Musk de rappeler que certaines Model Y produites à Austin sont dotées de batteries structurelles 4680, mais pas toutes. Tesla vise environ 1 000 batteries 4680 produites par semaine d’ici la fin de l’année. Soit environ 56 000, un chiffre très faible à comparer aux deux millions de voitures électriques que compte fabriquer le constructeur américain en 2023.

Tesla Semi : les livraisons confirmées pour le 1er décembre

Enfin, Elon Musk est revenu sur les premières livraisons du Tesla Semi. Celles-ci auront lieu en décembre, et plus précisément autour du 1er décembre selon le milliardaire américain. C’est bien PepsiCo qui sera le premier bénéficiaire de ces camions électriques comme on peut le lire sur le compte Twitter du géant américain de la boisson sucrée.

