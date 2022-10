Tesla Semi : cette fois-ci, Elon Musk a tenu parole

Annoncé en 2016, le Tesla Semi va enfin arriver sur les routes. Sa production vient de débuter, et on connaît déjà le nom du premier client.

C’est en 2016 que l’arrivée du Tesla Semi est évoquée pour la première fois, dans le Master Plan dévoilé par Elon Musk. Ce dernier évoquait alors le lancement de la production d’un camion électrique, en plus de celui d’un pick-up, qui deviendra le Cybertruck. Mais six ans plus tard, toujours rien.

Enfin en production

En effet, le lancement du très attendu Tesla Semi se fait attendre, alors que celui-ci n’a cessé d’être repoussé depuis sa révélation officielle, en novembre 2017. Quelques prototypes avaient déjà été aperçus sur les routes, notamment en 2018, mais toujours pas de modèle de série à l’horizon.

Originellement, la production devait débuter en 2021, au sein de l’usine d’Austin, au Texas, qui assemble déjà les Model 3 et Model Y. Au mois d’août, Elon Musk annonçait finalement que « les livraisons du Tesla Semi en version 500 miles (environ 800 km, ndlr) débuteront cette année, celles du Cybertruck l’année prochaine ».

Excited to announce start of production of Tesla Semi Truck with deliveries to @Pepsi on Dec 1st! pic.twitter.com/gq0l73iGRW — Elon Musk (@elonmusk) October 6, 2022

C’est donc finalement avec pas mal de retard que l’assemblage du camion électrique vient tout juste de débuter, comme l’a annoncé Elon Musk sur Twitter. Et comme l’explique le site américain Electrek, ce n’est pas au Texas mais dans le Nevada qu’est finalement fabriqué ce dernier. En effet, l’an dernier, les journalistes annonçaient qu’un bâtiment serait spécialement construit pour accueillir la production du camion.

C’est donc chose faite. La cadence serait alors de cinq exemplaires par semaine, mais il se murmure que le volume de production serait bientôt plus grand. Une partie serait alors bel et bien fabriquée à Austin comme annoncé originellement.

Premières livraisons en décembre

Dans son tweet, le patron de la firme américaine a également annoncé que les premières livraisons auront lieu le 1er décembre prochain. Bien sûr, pas à des clients particuliers, mais à Pepsico, qui sera la première entreprise à pouvoir effectuer ses livraisons grâce au camion électrique. D’autres sociétés comme Walmart et FedEX ont également signé un bon de commande, alors que la marque avait même dû interrompre les prises de réservation en raison du trop grand succès du véhicule.

Pour rappel, celui-ci sera équipé de trois moteurs électriques, installés sur l’essieu arrière. Plusieurs configurations seront proposées, offrant entre 483 et 805 km d’autonomie. À vide, le camion devrait pouvoir parcourir 997 kilomètres. La marque annonce également une consommation de seulement 2 kWh pour 1 mile (1,6 km) avec 37 tonnes de chargement.

Il pourrait alors encaisser une puissance de charge incroyable de 1 400 kW, lui permettant de récupérer 70 % de l’autonomie en 30 minutes. Pour cela, le Semi devra se brancher sur un Megachargeur, qui pourrait délivrer une puissance de 1,5 mW. Un prototype avait déjà été testé dans l’usine Tesla du Nevada.

Néanmoins, ces Superchargeurs améliorés ne devraient pas voir le jour tout de suite le long des routes, en raison de nombreuses difficultés liées à l’implantation de ces infrastructures comme l’explique Green Car Reports. La firme devra résoudre certains soucis liés à la norme de charge spécifique pour délivrer autant de Megawatts, sans parler des coûts d’installation.

À noter que pour l’heure, la France n’est pas concernée par la prise de commandes.

