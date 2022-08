Tesla Semi : Musk l’affirme, son camion électrique arrivera d’ici la fin de l’année

Les livraisons des premiers camions électriques Tesla Semi débuteront d’ici la fin de l’année, a assuré Elon Musk dans un nouveau message Twitter.

Pour la première fois évoqué dans le Master Plan de 2016, le camion électrique Tesla Semi a comme beaucoup d’autres voitures électriques du groupe accusé un certain retard avant sa sortie. Si les tribulations automobiles de ce nouvel engin devaient débuter en 2021, la conjoncture actuelle en a décidé autrement.

Le Tesla Semi, c’est pour 2022

L’année 2022, elle, devrait être la bonne. C’est en tout cas ce qu’affirme Elon Musk dans une énième sortie médiatique sur Twitter. « Les livraisons du Tesla Semi en version 500 miles débuteront cette année, celles du Cybertruck l’année prochaine ». Il reste donc un peu plus de quatre mois à Tesla pour respecter les engagements de son patron.

Wrote this 6 years ago https://t.co/r9GdXpCtZU — Elon Musk (@elonmusk) August 10, 2022

Pour rappel, le Semi se décline en deux versions : l’une de 300 miles (480 kilomètres) facturée 150 000 dollars, l’autre de 500 miles (800 kilomètres) vendue 180 000 dollars. Surtout, ce véhicule compte s’appuyer sur les fameuses cellules 4680, qui devraient elles aussi être prêtes pour le grand lancement.

La France pas encore concernée

À l’heure d’écrire ces lignes, le Tesla Semi ne s’adresse qu’à une poignée de marchés. Le site officiel liste en effet une petite liste de pays, des États-Unis au Canada en passant par le Royaume-Uni, les Pays-Bas et la Norvège. Pour le moment, la France n’est pas concernée par les commandes et les premières livraisons.

Plusieurs grandes entreprises ont déjà montré un intérêt certain à l’égard de ce camion électrique. Citons, entre autres, DHL, FedEx, PepsiCo ou encore Walmart. À voir désormais si cet engagement sera respecté, ou non. On le sait, se tenir au calendrier commercial d’Elon Musk n’est jamais chose facile.

