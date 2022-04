Tesla veut du 800 volts sur le Cybertruck et le Semi : ce que ça va changer

À l’occasion de la présentation de ses résultats, Tesla a annoncé vouloir équiper son Cybertruck et son Semi d’une architecture 800 volts. Voyons ensemble ce que ça va changer.

Il va y avoir du changement du côté de chez Tesla. Alors que la gamme s’est très largement étoffée, avec l’arrivée des Model 3 et Model Y, dont les livraisons ont débuté à l’été 2021 en France, la firme prépare d’autres lancements. On pense notamment à celui du Cybertruck, qui ne devrait néanmoins pas arriver sur les routes avant l’année prochaine, comme l’avait annoncé Elon Musk.

Mais en plus de sortir de nouveaux modèles, la firme californienne travaille également au développement de nouvelles technologies, afin de les rendre plus efficients, plus confortables et plus connectés. Tesla a en effet déposé de nombreux brevets concernant toutes sortes d’innovations, telles que des essuie-glaces laser ou des sièges chauffants fonctionnant d’une manière encore jamais vue, à l’aide de fluides et non plus de simples résistances.

800 volts pour les Cybertruck et Semi

Lors de la conférence annonçant les résultats du premier trimestre, relayée sur YouTube, Elon Musk a annoncé l’arrivée d’une tout autre technologie sur ses véhicules. Interrogé sur la possibilité de se tourner vers la technologie 800 volts, le patron de Tesla a répondu par la positive. Si celle-ci ne sera pas implantée sur les Model 3 et Model Y, en raison du coût, d’autres modèles seront concernés.

C’est notamment le cas de Cybertruck, ainsi que du Tesla Semi, pour qui l’intégration de cette technologie, qui prend la forme d’une batterie dont la tension est de 800 volts, au lieu de 400, serait plus cohérente. Plus massifs, ces véhicules ont en effet besoin d’un flux d’énergie bien plus important afin que les batteries se rechargent plus rapidement. Néanmoins, cette technologie aura un coût très élevé pour la marque, et n’aurait un intérêt et une rentabilité que sur les modèles les plus grands.

De nombreux avantages

Mais pourquoi passer d’une architecture 400 volts à 800 volts ? De plus en plus prisée, celle-ci possède en effet de nombreux avantages. En effet, elle permet d’augmenter la puissance et donc la vitesse de charge, et permettront aux constructeurs d’intégrer des batteries de taille réduite. De ce fait, ces dernières seront alors encore plus rapides à recharger, en seulement 10 à 15 minutes selon les modèles. Et qui dit taille inférieure dit aussi poids en baisse.

Autant d’avantages qui ont un impact direct sur l’autonomie et les coûts de production. Sans surprise, cela se répercutera sur le prix payé par les clients. Pas étonnant que de plus en plus de modèles adoptent cette technologie, dont la Porsche Taycan, la Kia EV6, la Hyundai Ioniq 5 ou encore l’Audi e-tron GT.

