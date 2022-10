Voici la voiture électrique la plus vendue au monde, et c’est un SUV

Avec 64 780 exemplaires écoulés rien qu'au mois d'août, le Tesla Model Y est désormais la voiture électrique la plus vendue à travers le monde. Mais ses rivaux chinois ne sont pas loin derrière... Tesla reste leader incontesté de la voiture électrique, devant BYD et Volkswagen.

Depuis son lancement en 2020, le Tesla Model Y ne cesse de battre des records de ventes et rencontre un franc succès après des clients. À tel point qu’il dépasse une Model 3 déjà très appréciée et qui fut en mars 2022 la voiture la plus vendue en Europe, toutes motorisations confondues. Mais voilà que celle-ci a donc été détrônée par le SUV en Europe, qui devient également le modèle électrique le plus vendu à travers le monde.

Un fort succès pour le Model Y

En effet, selon les chiffres relayés par le site CleanTechnica, le Tesla Model Y fut la voiture électrique la plus vendue au mois d’août, tous pays confondus, avec pas moins de 64 780 exemplaires écoulés. À titre de comparaison, la Model 3 se place quant à elle en 5ème position, avec « seulement » 31 529 unités vendues sur la même période dans le monde entier.

Trois voitures chinoises séparent les deux modèles, à savoir les BYD Song (42 522 exemplaires) et Qin Plus (35 716 exemplaires), ainsi que la Wuling Hong Guang MINI EV (33 877). Mais ces résultats sont à prendre avec des pincettes, puisqu’ils incluent également les ventes des versions hybrides rechargeables pour les deux premières. Selon les chiffres de ventes dévoilés par BYD, le constructeur vend environ 50 % d’hybrides et 50 % de voitures 100 % électriques.

Le classement est quant à lui un peu différent lorsque l’on regarde les chiffres de vente depuis le début de l’année. Néanmoins, c’est une fois encore le Tesla Model Y qui arrive en tête, avec pas moins de 409 378 immatriculations enregistrées dans le monde. Le SUV électrique est suivi par la citadine chinoise Wuling Hong Guang MINI EV, totalisant 278 838 ventes.

La Model 3 arrive sur la 3e marche du podium, avec 268 157 exemplaires écoulés. Il faut alors descendre jusqu’à la 8e place pour voir la première voiture européenne, à savoir la Volkswagen ID.4. Celle-ci se plaçait en 9e position dans la liste des modèles électriques les plus vendus au mois d’août.

BDY en haut du podium (ou presque)

Si Tesla semble dominer tous les classements, on remarque que ce n’est pas forcément le cas si l’on jette un œil à celui des constructeurs. En effet, avec 173 867 immatriculations dans le monde, c’est BYD qui arrive sur la 1ère marche du podium pour le mois d’août. Mais là encore, attention, car ce chiffre comprend aussi les versions hybrides rechargeables.

Si l’on prend en compte uniquement les voitures électriques, BYD a produit 590 804 voitures électriques de janvier à septembre 2022. Pour sa part, Tesla a produit 933 628 voitures électriques sur la même période.

Nul doute toutefois que la marque chinoise devrait encore très nettement progresser, alors qu’elle prévoit de se développer en Europe avec pas moins de trois modèles 100 % électriques.

Tesla se place alors en 2e position si l’on prend en compte les hybrides rechargeables de BYD, en ayant totalisé 101 778 ventes sur le mois d’août 2022. La firme américaine est alors suivie de loin par Volkswagen, avec 40 387 ventes. Le reste du classement est quasiment uniquement composé de marques chinoises, puisqu’elles sont six sur dix. Au classement annuel, c’est BYD, Tesla et SAIC-GM-Wuling qui occupent les trois premières marches du podium, reléguant Volkswagen (en temps que marque) en 4e place. Mais en temps que groupe, Volkswagen se place à la troisième position.

11 % de part de marché

Alors que les ventes de voitures électriques progressent en Europe, c’est également le cas à l’échelle mondiale. En effet, celles-ci ont augmenté de 66 % au mois d’août par rapport à la même période l’an dernier, alors que cette motorisation représente actuellement 11 % du marché à travers le monde. Un record, alors que les modèles électrifiés (électriques + hybrides) atteignent les 15 %, avec des ventes en hausse de 60 % par rapport à 2021, avec 847 580 immatriculations rien qu’en août.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.