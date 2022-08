Le plus petit cabriolet électrique au monde arrive avec un tarif canon

Quelques mois après avoir été présenté sous forme de concept, la Wuling Hongguang Mini EV Cabrio s'apprête à débarquer sur le marché. Elle devrait arriver en Europe, et plus précisément par la Lituanie.

Si vous ne connaissez pas la Wuling Hongguang Mini EV, ne vous en faites pas, c’est tout à fait normal. Et pour cause, cette minuscule citadine électrique n’est commercialisée que sur le marché chinois. Et pourtant, elle fut pendant l’année 2021 l’auto électrique la plus vendue en Chine, devançant alors la Tesla Model 3. Un vrai tour de force pour cette étonnante petite voiture, qui se décline dans une toute nouvelle version.

Une déclinaison découvrable

Il s’agit donc de la Wuling Hongguang Mini EV Cabrio, une variante cabriolet qui n’est pas totalement inédite. Et pour cause, celle-ci fut officiellement révélée en avril dernier lors du salon de Shanghai. Mais il ne s’agissait alors à cette époque que d’un simple concept-car, annonçant un futur modèle de série. Le voici donc, tandis que celui-ci sera officiellement commercialisé dans les concessions chinoises dès ce jeudi 1er septembre, comme le relate le site Cnevpost. Une version définitive qui reste très proche du concept, puisqu’elle en reprend quasiment trait pour trait les lignes plutôt mignonnes, il faut bien l’avouer.

Quelques éléments ont toutefois été légèrement retouchés, notamment au niveau des boucliers et des optiques avant et arrière. Ces modifications pourraient d’ailleurs se retrouver sur la version restylée de la citadine classique. Seulement trois teintes de carrosserie seront disponibles, à savoir le vert, le bleu et le noir.

La capote souple s’ouvre quant à elle grâce à un mécanisme électrique, tandis que le verrouillage reste manuel. À bord, une nouvelle planche de bord fait son apparition, mais très peu d’informations ont été communiquées pour l’instant. On sait seulement que deux personnes pourront s’installer à bord.

Le plus petit cabriolet au monde

Affichant une longueur d’uniquement 3,06 m, la Wuling Hongguang Mini EV Cabrio reste aujourd’hui le plus petit cabriolet du monde entier, devant la Fiat 500 électrique. Pour l’heure, le constructeur chinois, associé à SAIC Motors n’a pas encore donné beaucoup d’informations sur la fiche technique de sa citadine découvrable.

On sait en effet seulement que celle-ci est équipée d’une motorisation électrique et que deux versions seront disponibles, permettant de parcourir entre 200 et 300 kilomètres en une seule charge. Le cabriolet devrait reprendre la batterie de 26 kWh du coupé, ainsi que son moteur de 30 kW, soit 40 chevaux.

Cette nouvelle venue dans la gamme sera vendue entre 40 000 et 60 000 yuans, soit l’équivalent de 5 800 à 8 700 euros selon le taux de change actuel, ce qui fait du cabriolet le moins cher au monde. En revanche, rien n’a été dit sur une arrivée en Europe. Cela ne serait toutefois pas à exclure, alors que de nombreuses marques chinoises comme Nio, Xpeng ou BYD prévoit de faire la route jusqu’en Europe.

D’autant plus que l’actuelle Wuling Hongguang Mini EV est commercialisée en Lituanie sous le nom Freze Nikrob entre 9 990 et 14 990 euros. La version cabriolet pourrait donc arriver en Europe, via la Lituanie, probablement sous les 20 000 euros.

