Grâce à Tesla, une voiture électrique fait son entrée dans le top 10 mondial

Se plaçant en 8ème position du top 10 des meilleures ventes mondiales, la Tesla Model 3 confirme sa place de best-seller électrique.

Depuis ses débuts, Tesla n’a cessé de surprendre, et notamment ses détracteurs, passant d’une petite marque méconnue à un constructeur proposant une gamme complète et se plaçant régulièrement dans les tops des meilleures ventes. Un succès que l’on doit notamment à la Model 3, actuellement le modèle de plus abordable de la marque.

En octobre dernier déjà, la berline électrique devenait la voiture la plus vendue en Europe, toutes catégories et motorisations confondues. Un vrai tour de force pour le constructeur, qui continue son ascension et qui entre dans le top 10 des modèles les plus vendus à travers le monde.

Une première dans le top 10

Nos confrères de Car Industry Analysis, via leur site Fiat Group World ont en effet établi un grand classement des modèles de voitures les plus vendus dans le monde sur l’ensemble de l’année 2021. Si le Toyota RAV4 (1,13 million de ventes) accapare la première place, suivi par la Toyota Corolla et le Honda CR-V, Tesla se place quant à elle en 9ème position avec sa Model 3. Au total, ce ne sont pas moins de 508 000 unités qui ont été écoulées durant l’ensemble de l’année dernière.

Seems quite likely at least based on revenue in 2022 & possibly total units in 2023 — Elon Musk (@elonmusk) April 26, 2021

La berline américaine gagne alors 11 places par rapport à 2020, où elle se plaçait en 21ème place dans le même classement. Celui-ci était ainsi dominé par la Toyota Corolla, qui s’est écoulée en 2021 à plus d’un million d’exemplaires. La Tesla Model 3 est ainsi officiellement la voiture électrique la plus vendue à travers le monde. Il faut en effet descendre à la 19ème place pour trouver la suivante, qui n’est autre que le Model Y.

Un succès à venir pour la Model Y

Si le SUV électrique d’Elon Musk est encore loin de la berline, celui-ci devrait bientôt connaître un grand succès, selon le patron de la marque. Relayé par Dave Lee sur Twitter, celui-ci avait affirmé penser que « le Tesla Model Y deviendra le modèle le plus vendu, toutes catégories confondues en 2022 ou 2023« . Une déclaration à nouveau confirmée par l’homme d’affaires.

Selon Car Industry Analysis, le SUV branché devrait dépasser la Model 3 en termes de ventes d’ici à la fin de l’année. Celui-ci est alors suivi par la Wuling Hongguang Mini EV, qui est la voiture électrique la plus vendue en Chine sur l’année 2021.

