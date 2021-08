La Tesla Model Y, présentée en mars 2019, débarque en France plus de deux ans après son introduction. Cette Model 3 XXL a tout pour conquérir une clientèle en recherche d’un véhicule électrique pratique, capable de tailler la route et qui ne sacrifie pas le confort des occupants. Voyons ensemble tous les détails de la star californienne.

Quand arrive la Tesla Model Y en France ?

Le véhicule électrique le plus attendu de l’année arrive incessamment sous peu en France : il s’agit bien entendu de la Tesla Model Y. Le SUV du constructeur californien basé sur la Tesla Model 3 commence à parcourir les routes du Vieux continent, fraîchement débarqué de la Gigafactory de Shanghai.

De nombreux clients potentiels attendent les premiers retours avant de se décider, et nous ne manquerons pas de vous en parler plus en détail dans notre futur test. En attendant, voici un résumé de tout ce que l’on sait sur la Tesla Model Y, à l’été 2021.

Fiche technique de la Tesla Model Y

Design intérieur et extérieur

La Tesla Model Y reprend à l’extérieur les éléments de design de la Model 3 à l’avant, avec des feux et un pare-chocs similaires. Naturellement plus haute (1,62 mètre), la garde au sol est plus importante que sa petite sœur la Model 3 (17 cm contre 14 cm).

Les tours de fenêtres et les poignées affleurantes sont noirs satinés, et les vitres arrière sont teintées d’origine. Bénéficiant d’un hayon électrique, l’espace total disponible une fois les sièges arrières rabattus atteint les 2100 litres.

Si vous connaissez un petit peu la Tesla Model 3, l’intérieur ne vous étonnera pas : il est en tous points similaires. Les sièges en simili cuir sont identiques à ceux que l’on trouve dans la berline de Tesla, et à l’avant, ils sont simplement surélevés. Pour l’arrière, ils sont plus spacieux. Deux petits boutons sur la gauche du coffre permettent de rabattre les sièges sans effort.

Enfin, le toit vitré de série apporte une sensation accrue d’espace dans l’habitacle. Il est composé d’un seul panneau de verre entre la fin du pare-brise et le coffre arrière, contrairement à la Tesla Model 3.

Autonomie, consommation, performances

Les premières Tesla Model Y arrivant en France ne proviennent pas de Fremont en Californie, mais de la Gigafactory de Shanghai. Elles sont donc probablement équipées de batteries LG d’une capacité utile d’environ 74 kWh, comme c’était le cas pour les Tesla Model 3 à la fin de l’année 2020, et au troisième trimestre 2021.

Par conséquent, l’autonomie WLTP pour le moment affichée en version Grande Autonomie est de 505 kilomètres. Cela signifie qu’à batterie équivalente, en cycle WLTP, une Tesla Model Y parcourt 87 % de la distance d’une Model 3. Cela est cohérent, compte tenu du surpoids de 160 kilos et de l’aérodynamique moins optimisée du SUV.

Une version Performance est également au catalogue, mais sera livrée plus tard, au début de l’année 2022. L’autonomie WLTP affichée est de 480 kilomètres, et le 0 à 100 km/h est annoncé en 3,7 secondes, contre 5 secondes pour la version grande autonomie.

Batterie et recharge

Les Tesla Model Y, en version Grande Autonomie ou Performance, offrent sensiblement les mêmes batteries. Comme expliqué plus haut, les premières livraisons feront — sans doute — la part belle à des batteries LG d’une capacité utile d’environ 74 kWh, avec 507 kilomètres d’autonomie WLTP.

Le SUV de Tesla sera équipé d’un port CCS Combo 2, permettant bien entendu de profiter du réseau de Superchargeurs Tesla dans toute l’Europe, mais également de se recharger sur les bornes de recharge rapide tierces, comme Ionity ou Total Recharge.

Avec une puissance de charge en pointe allant jusqu’à 250 kW, vous pourrez récupérer jusqu’à 270 kilomètres en 15 minutes, selon le constructeur.

Assistances à la conduite

Tesla propose les mêmes options que pour le reste de la gamme en termes d’assistances à la conduite. L’Autopilot est de série, et combine un régulateur de vitesse adaptatif à un maintien actif dans les lignes. Pour la plupart des clients, cette fonctionnalité sera bien suffisante, mais deux autres options existent au catalogue.

Autopilot Amélioré

La première, nommée Autopilot Amélioré et facturée 3800 euros, ajoute à l’Autopilot de série plusieurs aptitudes. La première concerne le changement de voie automatique, qui permet à l’aide du clignotant de changer de voie sur autoroute ou autre voie à accès limité, sans que le conducteur n’ait besoin de prendre la main. La Navigation en Autopilot est également de la partie, avec la possibilité de se diriger automatiquement d’une voie d’insertion à une sortie d’autoroute.

Enfin, des fonctions de parking automatique en bataille et créneau, ainsi que la sortie auto intelligente font partie de ce package, permettant de faire avancer ou reculer sa Model Y depuis l’application Tesla sur smartphone.

Capacité de conduite entièrement autonome

Vous pouvez également opter pour la Capacité de conduite entièrement autonome pour 7500 euros, qui reprend tout ce que propose l’Autopilot Amélioré, tout en ajoutant la reconnaissance et réaction aux feux de signalisation et aux panneaux stop. Votre véhicule pourra alors s’arrêter aux feux et aux panneaux stop lorsque vous êtes en Autopilot, et vous alertera quand le feu sera vert.

Bien entendu, acheter cette option dès aujourd’hui vous permettra de bénéficier de toutes les futures options de conduite autonome de Tesla, du moins lorsqu’elles seront déployées.

Prix et options

Tesla s’est astucieusement positionné sous les 60 000 euros pour bénéficier du bonus écologique de 2 000 euros. Ainsi, la Tesla Model Y la moins onéreuse est proposée à 57 990 euros (bonus inclus). La version Performance démarre quant à elle à 66 990 euros, et n’est par conséquent pas éligible au bonus écologique.

Si la couleur blanche est gratuite, les autres coloris sont facturés 1190 euros (noir, gris, bleu) ou 2100 euros (rouge). Sur la version Grande Autonomie, vous pouvez modifier les jantes de 19″ de série pour des jantes Induction de 20″, ce qui vous coûtera 2 100 euros supplémentaires. Les jantes Überturbines de 21″ sont de série sur le modèle Performance.

L’intérieur noir est de série, mais l’intérieur blanc est proposé à 1190 euros. Enfin, les options d’assistance à la conduite sont respectivement à 3800 et 7500 euros, ce qui peut amener à une facture totale de 77 780 euros pour une Tesla Model Y Performance, rouge, intérieur blanc et dotée de la capacité de conduite entièrement autonome.