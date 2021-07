Superchargeurs Tesla ouverts à tous : voici comment cela va fonctionner

Dans le cadre de sa traditionnelle entrevue téléphonique organisée après chaque publication de résultats trimestriels, Elon Musk a donné de croustillantes précisions quant au fonctionnement des Superchargeurs Tesla ouverts à tous.

D’ici la fin de l’année 2021, Tesla a pour ambition d’ouvrir son réseau de Superchargeurs à tous les propriétaires d’une voiture électrique. Ses infrastructures ne seraient alors plus exclusivement réservées à ses clients, mais à des centaines de milliers d’utilisateurs qui s’appuient aujourd’hui sur d’autres réseaux, comme Ionity en Europe.

Ce changement marque un tournant fort dans la stratégie de Tesla. Mais de nombreuses questions restaient encore en suspens. À commencer par : comment tout ce nouveau processus fonctionnera-t-il ? Electrek avait apporté un début de réponse, en expliquant que Tesla comptait partiellement ouvrir son application aux autres conducteurs.

Un mode opératoire très simple sur le papier

Dans ce cas, les non-propriétaires d’une Tesla auraient accès à une fonctionnalité directement liée au réseau de Superchargeurs. Pour en profiter, il suffirait alors de créer un compte Tesla via l’app, ajouter une carte de crédit, et le tour serait joué. Et dans l’idée, Elon Musk a grosso modo confirmé ce mode opératoire.

L’intéressé s’est exprimé dans le cadre d’une entrevue téléphonique tenue en marge des résultats trimestriels du groupe — qui affiche d’ailleurs de très beaux bénéfices. L’entrepreneur américain a ainsi décrit les différentes étapes auxquelles les utilisateurs feront face :

Nous pensons à une solution très simple : il vous suffit de télécharger l’application Tesla, de vous rendre à un Superchargeur, d’indiquer à quel chargeur vous vous trouvez, de brancher votre voiture, même si ce n’est pas une Tesla, d’accéder à l’application et de dire « allumer le chargeur où je me trouve pour tant d’électricité » et cela devrait fonctionner pour presque tous les constructeurs de voitures électriques.

Selon le patron de SpaceX, cette méthode sera disponible sur tous les marchés où Tesla utilise la norme CCS. La France est donc concernée. Elon Musk a également évoqué l’introduction d’une tarification dynamique plus avancée, « basée sur la vitesse de charge et l’affluence d’une station, afin d’encourager des sessions de charge plus courtes ».

Quid des prix préférentiels ?

Plus globalement, une question légitime se pose : les clients Tesla auront-ils le droit à des prix préférentiels par rapport aux autres ? Le réseau de Superchargeurs reste encore un argument commercial fort : mettre tout le monde sur le même pied d’égalité pourrait en froisser plus d’un. Nous ne tarderons pas à en savoir plus, pour sûr.