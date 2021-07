Vous n’aurez plus besoin d’une Tesla pour profiter des Superchargeurs Tesla

Le meilleur réseau de recharge pour voitures électriques au monde va pouvoir être utilisé par tous, et non plus uniquement par les véhicules Tesla. C’était attendu par beaucoup, et Elon Musk l’a confirmé le mardi 20 juillet 2021 sur Twitter.

Une bénédiction pour certains, une hérésie pour d’autres ; l’ouverture du réseau de Superchargeurs Tesla aux véhicules qui ne sont pas fabriqués par le constructeur californien va bel et bien devenir une réalité.

Toujours en pleine expansion avec 2 700 sites sur la planète comportant au total plus de 25 000 bornes, la recharge rapide proposée par Tesla va devenir un incontournable de la mobilité électrique, et ce quel que soit le véhicule que l’on possède.

Comme souvent, l’indiscrétion est à chercher sur le compte Twitter d’Elon Musk, PDG de Tesla :

We created our own connector, as there was no standard back then & Tesla was only maker of long range electric cars.

It’s one fairly slim connector for both low & high power charging.

That said, we’re making our Supercharger network open to other EVs later this year.

— Elon Musk (@elonmusk) July 20, 2021