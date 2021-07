Tesla passe à la charge à 300 kW : un bon signe pour les Model S et Model X

Elon Musk a annoncé sur Twitter que le réseau de Superchargeurs de Tesla est en train d'être amélioré pour passer de 250 à 300 kW. Cependant, aucune date ni aucun modèle de Tesla compatible n'ont été annoncés.

Tesla est en train d’améliorer son réseau de Superchargeurs pour voitures électriques dans l’objectif qu’ils passent de 250 kW à 300 kW de capacité maximum. L’opération permettrait d’accéder à une charge plus rapide.

C’est Elon Musk lui-même, CEO de Tesla, qui a annoncé ce changement important pour son entreprise via Twitter.

Not bad, although new Model S has more range & faster charging. 3 & Y should use long range version, as Performance version is meant for max speed & handling, not max range.

Supercharger network is being upgraded to 250kW to 300kW, so that will help too.

— Elon Musk (@elonmusk) July 15, 2021