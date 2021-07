La Porsche Taycan fait face à un rappel mondial : tout ce qu’il faut savoir

Le Taycan est un grand succès commercial pour Porsche, le constructeur allemand a réussi son passage au 100 % électrique. Malheureusement, un petit composant pourrait perturber tout ça. Un rappel mondial doit être lancé car un problème logiciel peut faire caler la voiture.

Les batteries ou encore les systèmes de charge font l’objet d’une observation particulière dans le secteur de l’automobile 100 % électrique. C’est précisément à cet égard que Porsche doit maintenant admettre une erreur que l’entreprise a commise avec son véhicule électrique phare, la Taycan. Comme l’explique Bloomberg, Porsche pourrait bientôt devoir lancer un rappel mondial.

Ce qu’il se passe

Aux États-Unis, la Porsche Taycan a été la cible de la National Highway Traffic Safety Administration, ou plus simplement NHTSA. Celle-ci a ouvert une enquête après des informations faisant état de Porsche Taycan qui avaient été mis en mode d’urgence pour des raisons inconnues. Comme l’autorité américaine l’explique dans une lettre, il y a eu une « perte de puissance motrice en roulant à n’importe quelle vitesse sans avertir le conducteur« . Il s’agit donc d’une erreur qui peut théoriquement entraîner des accidents graves.

Dans la recherche des causes techniques, selon la NHTSA, tout indique un problème avec un composant très petit mais important. En plus de la batterie de 800 volts, une batterie supplémentaire de 12 volts est intégrée à la Taycan. C’est cette batterie qui est la cause du problème. A priori, Porsche commettrai ici apparemment une erreur déjà connue des autres voitures électriques.

La charge de la batterie 12 volts dépend de l’alimentation de la batterie principale. Cependant, des erreurs dans la programmation des cycles de charge entre les deux batteries peuvent, dans certaines circonstances, conduire à une décharge complète de la batterie de 12 volts.

Cela devrait être annoncé par Porsche dans les prochains jours, mais il est fort probable que les propriétaires de Taycan vont être obligés de faire un aller-retour à l’atelier Porsche pour corriger ce problème.