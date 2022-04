La Xpeng P5 arrive en Europe, pour un prix similaire à la Tesla Model 3

Déjà commercialisée en Chine, la nouvelle Xpeng P5 annonce ses tarifs pour l’Europe, très proches de ceux de la Tesla Model 3.

Tesla a-t-il du souci à se faire ? Pour l’heure, la firme d’Elon Musk reste encore en tête des ventes en Europe sur le segment des voitures électriques, alors que la Model 3 et la Model Y sont respectivement en première et seconde position du classement. Un vrai succès pour le constructeur californien, alors que les livraisons devraient s’intensifier au cours des prochains mois grâce à la Gigafactory de Berlin.

Mais voilà que le constructeur californien va devoir avoir affaire à un nouveau rival, tout droit venu de Chine. Et pour cause, les marques asiatiques sont nombreuses à vouloir conquérir le Vieux Contient, avec leurs gammes de véhicules électriques plus en adéquation avec les normes environnementales. D’autant plus que l’Union européenne prévoit d’interdire la vente de véhicules thermiques, et même hybrides rechargeables d’ici à 2035.

Moins de 50 000 euros

Parmi les nouveaux venus sur le territoire, citons Xpeng, qui s’apprête à débarquer avec sa toute nouvelle P5, une berline électrique qui a clairement la Tesla Model 3 dans son viseur. Celle-ci sera d’abord commercialisée aux Pays-Bas, en Suède, en Norvège ainsi qu’au Danemark, alors qu’une arrivée en France n’est pour l’instant pas encore dans les tuyaux. Cela pourrait néanmoins être le cas dans les prochaines années, si le succès est au rendez-vous.

Quoi qu’il en soit, la firme chinoise vient tout juste de dévoiler dans un communiqué de presse les tarifs de sa nouvelle berline électrique, qui débute à partir de 48 000 euros aux Pays-Bas. Un ticket d’entrée alors très proche de celui de la Model 3. Et pour cause, cette dernière est actuellement affichée à partir de 51 990 euros dans sa version standard, toujours aux Pays-Bas. Les deux concurrentes possèdent par ailleurs des caractéristiques techniques très proches, notamment en termes d’autonomie.

Une seule version

Si plusieurs déclinaisons sont disponibles en Chine, les clients européens devront se contenter d’une seule variante, équipée d’une batterie de 66 kWh lui permettant alors de parcourir 465 kilomètres en une seule charge (contre 491 km pour la Model 3 Standard Range), selon le cycle WLTP. Celle-ci s’effectue alors en seulement 40 minutes sur une prise rapide, tandis que l’auto est également capable de charger des appareils électroniques via le système V2L, qui équipe également la Kia EV6, entre autres.

La berline électrique est également équipée d’une pompe à chaleur, afin de réduire la consommation, notamment par temps froid ainsi qu’un coffre de 450 litres complété par un double fond de 70 litres et d’un toit panoramique. Il est aussi question d’un écran central de 15,6 pouces et d’une instrumentation numérique de 12,3 pouces. Un assistant vocal est de la partie.

À noter que si la version commercialisée en Chine est dotée d’un LIDAR, permettant la conduite autonome, mais la déclinaison européenne n’en possède pas, se contentant alors de radars standards et de capteurs à ultrasons.

Les réservations sont ouvertes dès aujourd’hui pour le Danemark, les Pays-Bas et la Suède, suivi de la Norvège plus tard ce printemps, indique le communiqué de presse.

