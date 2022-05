En mars, la voiture la plus vendue en Europe est 100 % électrique

Avec plus de 23 000 immatriculations, la Tesla Model 3 fut la voiture la plus vendue en Europe au cours du mois de mars. La Model Y arrive en 3e position.

Elle est loin la période où Tesla n’était pas en grande forme et où la possibilité d’une faillite était omniprésente. Si la firme d’Elon Musk avait en effet rencontré pas mal de difficultés à ses débuts, ainsi qu’au lancement de la Model 3 avec de nombreux retards de livraisons, voilà que les choses vont désormais pour le mieux depuis déjà quelques années. Et pour cause, le constructeur enchaîne les réussites et agrandit son empire.

Un rebond que l’on doit notamment au succès de la Model 3, la berline électrique de la marque, qui avait alors réussi à détrôner la Nissan Leaf sur le marché européen et français. Une véritable réussite pour cette nouvelle venue, qui fait désormais trembler toutes ses concurrentes, pourtant de plus en plus nombreuses. Mais Tesla n’a pas voulu s’arrêter en si bon chemin, alors l’entreprise a lancé le Model Y en 2021, sur le marché européen.

Un vrai succès pour la Model 3

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ces deux véhicules phares de Tesla ne cessent de cartonner en Europe. Car comme le révèle Jato Dynamics, spécialisé dans les données relatives à l’industrie automobile, les deux stars de la marque s’en sortent plus que bien sur le Vieux Continent.

Dans son rapport récemment publié concernant les chiffres de ventes en Europe pour l’ensemble du mois de mars 2022, le cabinet britannique établit un classement des modèles ayant totalisé le plus d’immatriculations. Et surprise, c’est la Tesla Model 3 qui arrive en tête, avec plus de 23 000 ventes. Un chiffre énorme, qui en fait la voiture la plus vendue sur le territoire, toutes motorisations confondues. La berline électrique est alors talonnée par la Peugeot 208.

Le Model Y plaît aussi

Mais ce n’est pas tout, car un autre modèle de la marque californienne séduit aussi les clients européens. Il s’agit du Tesla Model Y, lancé en France à l’été 2021. Rien qu’en mars derniers, ce sont alors près de 19 000 exemplaires qui ont été vendus, plaçant le SUV électrique sur la 3e marche du podium.

Globalement, les ventes de voitures branchées se sont très nettement accélérées au cours des derniers mois. En mars, 244 801 nouvelles immatriculations ont en effet été enregistrées, véhicules électriques et hybrides rechargeables confondus. À titre de comparaison, seuls 202 113 diesels ont été vendus sur la même période.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.