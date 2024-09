Le nouveau camion électrique de Volvo prouve que les camions diesel sont prêts à être remplacés

Volvo annonce l’arrivée d’une nouvelle version de son camion électrique, le FH Aero. Ce dernier devrait pouvoir afficher une autonomie allant jusqu’à 600 kilomètres, afin d’espérer rivaliser avec le Tesla Semi. On vous explique tout !

Crédit : Volvo Trucks

Si vous suivez l’actualité de la voiture électrique, notamment sur Survoltés, vous savez que comme le prix comme l’autonomie sont le nerf de la guerre dans ce domaine. Mais c’est également le cas en ce qui concerne les poids lourds.

Une autonomie en hausse

Ainsi, les constructeurs de camions électriques se livrent une bataille sans pitié, afin de savoir lequel commercialisera le véhicule capable de rouler le plus longtemps sans passer par la borne de recharge. Et c’est d’ailleurs d’autant plus important pour les poids lourds que pour les voitures particulières, car ils sont généralement conçus pour effectuer de très longues distances. Et chaque pause est synonyme de perte de temps pour les chauffeurs, ce qui peut nuire à la rentabilité des entreprises, encore frileuses à l’idée d’opter pour des véhicules électriques.

Bien sûr, lorsque l’on pense aux poids lourds zéro-émission (à l’échappement), l’un des premiers à nous venir en tête est le Tesla Semi. Mais la firme d’Elon Musk n’est pas la seule à s’intéresser à cette motorisation, bien au contraire. En effet, c’est également le cas de Volvo, qui commercialise notamment son tracteur FH depuis de nombreuses années. En 2022, la firme suédoise a démarré la production dans l’usine de Göteborg de la première version 100 % électrique, qui s’est poursuivie dès 2023 en Belgique.

Crédit : Volvo Trucks

Mais le constructeur veut aller encore plus loin. C’est ainsi qu’il vient d’annoncer dans un communiqué tout juste publié l’arrivée prochaine d’une toute nouvelle version de son FH Electric. Qu’est-ce que cette dernière aura en plus ? Il ne s’agira pas de simples petits détails anodins, puisque cette variante prévoit de faire fortement grimper son autonomie. Cette dernière devrait en effet atteindre les 600 kilomètres en une seule charge.

De quoi rivaliser frontalement avec le Man eTGX que nous avions essayé un peu plus tôt dans l’année, et surpasser le Mercedes-Benz Actros 600 et ses 500 km d’autonomie. Le Tesla Semi, en revanche, reste au-dessus de la mêlée, avec une autonomie en conditions réelles dépassant les 800 km en une charge – mais il n’est pas (encore) disponible en Europe.

Cette hausse est évidemment une très bonne nouvelle pour les clients de la marque, comme l’explique Roger Alm, président de Volvo Trucks. Ce dernier indique que ce nouveau Volvo FH Electric revu et amélioré « sera une excellente solution pour les entreprises de transport ayant un kilométrage annuel élevé sur leurs camions et un engagement fort à réduire le CO2 ». Et pour cause, l’autonomie des poids lourds ne cesse d’évoluer, afin de permettre aux conducteurs de réduire leurs passages à la station de recharge.

Une batterie encore plus grande

Mais comment le constructeur suédois a-t-il réussi à atteindre une valeur aussi élevée ? Pour mémoire, l’actuel Volvo FH Electric culmine à environ 345 kilomètres en une seule charge, comme l’indique un autre communiqué publié en 2022 par la firme. En fait, c’est assez simple. Les ingénieurs de la marque suédoise ont offert au camion une toute nouvelle technologie de transmission, baptisée e-axle. Sans trop entrer dans les détails, cette dernière permet de libérer de l’espace pour une plus grande batterie.

Néanmoins, sa capacité n’a pas été détaillée par le constructeur de Göteborg. Ce dernier explique cependant que les batteries, au nombre de six maximum pour un total de 450 kWh sur la version actuelle, ont ici été revues pour afficher une meilleure efficacité. Cependant, là encore Volvo Trucks n’entre pas dans les détails. Seulement sait-on que le système de gestion des accumulateurs a été amélioré, de même que l’efficacité globale de la chaîne de traction. On ne sait en revanche pas si le design a été revu pour également accroître l’aérodynamisme du camion.

Volvo FH Aero Electric // Source : Volvo

Sans doute Volvo donnera de nouveaux détails un peu plus tard, puisque cette nouvelle version démarrera sa commercialisation au cours du second semestre 2025. Cependant, la concurrence devient de plus en plus rude, puisque de nombreux autres constructeurs sont aussi en lice, comme Renault Trucks qui a dévoilé deux nouveaux poids lourds électriques très intéressants à la fin de l’année 2022. En parallèle, la recharge devient elle aussi plus rapide, alors qu’elle peut désormais en théorie atteindre les 1,1 mWh grâce à l’opérateur Milence.