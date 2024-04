On a vu les deux Volvo électriques les plus folles du moment : entre luxe et démesure

Volvo a ouvert à Göteborg, dans sa ville natale, son "World of Volvo". Un immense bâtiment qui regroupe entre autres un musée et une aire le livraison, dans laquelle la marque avait installé pour notre visite deux véhicules électriques que nous n'avions encore jamais croisés : l'EM90, un énorme van hyper luxueux, et le FH Aero Electric, fleuron de la gamme Volvo Trucks. Voici nos impressions.

En parallèle de la démonstration du crash-test et d’une visite de l’usine historique, qui met en place de « méga-casting » pour fabriquer sa prochaine voiture électrique, Volvo nous a proposé de visiter son « World of Volvo », un immense bâtiment situé à Göteborg, la ville natale de la marque (désormais propriété du groupe chinois Geely).

À l’intérieur de ce bâtiment de 22 000 m², vous pourrez retrouver des restaurants, des salles de conférences, une salle de concerts, mais surtout un musée de 4 500 m² et une aire de livraison. Dans cette dernière, la marque y présentait ses derniers modèles électriques. L’EX30 et l’EX90, certes, mais également deux surprises : l’EM90 et même un poids-lourd, le FH Aero Electric !

L’EM90, le luxe selon Volvo (et la Chine)

Commençons par l’EM90. Ce van 100 % électrique, développé sur la base du Zeekr 009 (une marque chinoise, également propriété de Geely), se veut le summum du luxe à la scandinave… tout en étant compatible avec les goûts chinois.

D’où le choix du van, une carrosserie très en vogue en Chine. Les dimensions sont pharaoniques, avec 5,21 m de long pour 2,02 m de large. L’EX90, juste à côté, faisait presque frêle !

Niveau motorisations, le Volvo EM90 peut compter sur un moteur électrique de 200 kW (283 ch), de quoi le faire passer de 0 à 100 km/h en 8,3 s. Pas plus, puisque l’engin pèse tout de même plus de 2,7 tonnes. La batterie est à mettre (en partie) en cause, puisque sa capacité de 116 kWh doit peser lourd. Autonomie CLTC : 738 km, soit environ 650 km sur le cycle européen WLTP, plus réaliste.

La batterie n’est qu’une partie du poids, car l’EM90 veut personnifier l’image du « salon sur roues ». Au deuxième rang, deux fauteuils dignes d’une classe affaire. Un écran de 15,6 pouces monté au plafond ainsi qu’un système audio haut de gamme Bowers & Wilkins avec 21 haut-parleurs viennent compléter l’expérience. Malheureusement, la voiture était fermée, et je n’ai pas pu goûter à ce luxe ultime.

Vous non plus d’ailleurs, puisque Volvo ne compte pas commercialiser l’EM90 en Europe. Il est disponible en Chine pour un tarif modique de 818 000 yuans, soit environ 106 000 euros.

Le FH Aero Electric, tête de proue de Volvo Trucks

Si le grand public connaît Volvo pour ses voitures, il ne faudrait pas oublier Volvo Trucks, la filiale dédiée aux poids-lourds. Une filiale indépendante, cousine d’ailleurs de… Renault Trucks.

Si Volvo Trucks n’est pas aussi impliqué dans l’électrification de sa gamme que Volvo « voiture » (avec une certaine logique, même si les infrastructures de recharges pour poids-lourd se développent), la marque ne reste pas les bras croisés et commercialise déjà quatre modèles 100 % électriques : les FL, FE, FM et FH Electric.

Au sommet de la gamme se trouve le FH Aero Electric, qui était donc présenté au « World of Volvo ». Son nom est assez clair : il se démarque du FH Electric « tout court » par un aérodynamisme plus étudié, avec notamment une cabine retravaillée et l’ajout de rétro-caméras. Au final, Volvo Trucks annonce une baisse de 5% de la consommation.

Plusieurs configurations sont possibles, notamment en termes de nombre de roues, mais deux tailles de batteries sont disponibles : 360 kWh, grâce à quatre packs, ou 540 kWh, avec deux packs supplémentaires.

Avec cette dernière configuration, le FH Aero Electric peut parcourir jusqu’à 300 km sans se brancher. Et quand il doit le faire, il peut encaisser jusqu’à 250 kW de puissance, de quoi recharger en 2h30.

Grâce à des moteurs pouvant développer jusqu’à 490 kW (soit 666 ch), le poids total roulant de ce camion électrique peut titiller les 44 tonnes, le maximum autorisé en Europe (même si cela pourrait changer). Son tarif est inconnu.

Comparé à l’incontournable poids-lourd électrique, le Tesla Semi, il fait presque frêle, puisque l’américain embarque jusqu’à 1 000 kWh de batteries, de quoi parcourir 800 km en une charge en conditions réelles. Notons que Renault et Mercedes-Benz commercialisent, eux aussi, des camions 100% électriques.