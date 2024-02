Le Tesla Semi électrique et son autonomie XXL pourrait bientôt faire son arrivée en Europe grâce à cette loi

Les camions électriques commencent à se multiplier en Europe, avec Renault, Mercedes ou encore Volvo. Mais pour le moment, le révolutionnaire Tesla Semi n'est pas commercialisé en Europe. Cela pourrait bientôt changer, grâce à une modification profonde de la réglementation européenne. On vous explique tout.

Le Tesla Semi est une petite révolution pour l’industrie du transport. Il s’agit d’un poids-lourd électrique, dotée d’une immense batterie d’environ 1 000 kWh, lui permettant d’annoncer une autonomie de 800 km en une seule charge, et en conditions réelles. C’est-à-dire avec une charge lourde et un poids total de 37 tonnes.

Mais en Europe, on ne voit pas encore circuler le Tesla Semi. Les raisons ne sont pas connues officiellement, elles peuvent être d’ordre commercial ou réglementaire. Commercialement, il est difficile pour Tesla de vendre son Semi en Europe, sans usine de production sur place, et sans service après-vente dédié. Surtout que le camion électrique Tesla est commercialisé depuis la fin d’année 2022 seulement, avec une production en quantité limitée.

Une réglementation européenne trop stricte ?

Mais la raison pourrait aussi être réglementaire. Difficile de vendre un camion électrique dotée d’une batterie d’environ 4 tonnes en Europe. C’est autant de poids qui ne peut pas être utilisé pour stocker des marchandises dans la remorque. Surtout que le Tesla Semi est long, avec sa cabine profilée permettant de réduire la consommation d’énergie. Mais la bonne nouvelle, c’est que le Parlement européen est en train de travailler sur cette problématique.

Le Parlement européen annonce, par le biais d’un communiqué de presse, que les camions électriques pourraient être autorisé à peser 4 tonnes de plus que les camions diesel. Soit 48 tonnes au total. Afin de « compenser l’espace et le poids nécessaire pour intégrer les batteries ou une pile à hydrogène, et pour permettre d’augmenter la capacité de chargement« . L’idée est également d’augmenter la longueur maximale autorisée, pour les mêmes raisons.

Cette réglementation européenne permettrait alors de faciliter la commercialisation des camions électriques, forcément plus lourds que leurs homologues diesel. Et cela pourrait conduire à réimaginer la forme des cabines des tracteurs, pour leur permettre d’être plus aérodynamiques, à l’image du Tesla Semi. Car actuellement, les constructeurs cherchent à faire les cabines les plus courtes possibles, pour laisser le plus de place possible aux marchandises. Quitte à sacrifier leur aérodynamisme, et donc leur consommation.

Une réglementation pas encore actée

Cette proposition de règlement européen devra être voté par tous les membres du Parlement. Ce dernier précise que le sujet sera mis à l’ordre du jour après les prochaines élections, qui interviendront en juin 2024.

Rappelons que Tesla n’est pas le seul à commercialiser un camion électrique. C’est également le cas pour les autres grands constructeurs, à l’image de Volvo, Renault ou encore Mercedes.