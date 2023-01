Tesla Semi : l’impressionnante batterie du camion électrique révélée au grand jour

Tesla est souvent avare en matière d'images officielles, et c'est encore plus le cas pour les schémas techniques. Mais Tesla vient de se faire couper l'herbe sous le pied avec plusieurs photos de la conception du Tesla Semi, son camion électrique, qui viennent de fuiter. De quoi nous apporter de nombreuses informations techniques.

Après pas moins de six ans d’attente, les premiers Tesla Semi ont été livrés en décembre dernier à l’un de ses plus gros clients, PepsiCo. Le carmion électrique Tesla Semi est intéressant à plus d’un titre, puisque, d’une part, il s’agit de l’un des premiers camions électriques du marché, et d’autre part, il présente des caractéristiques techniques très intéressantes.

Mais comme d’habitude chez Tesla, les informations techniques, il faut aller les chercher. Depuis plusieurs années désormais, Tesla ne communique plus sur la puissance de certaines de ses voitures, ni sur la capacité des batteries.

Même si une rapide recherche sur Internet permet d’avoir l’information, c’est une manière pour Tesla de se protéger après quelques soucis liés à des chiffres annoncés sur d’anciens modèles et qui n’étaient pas forcément exacts.

Quoi qu’il en soit, les chiffres annoncés pour le Tesla Semi sont assez impressionnants. Même si la taille de la batterie n’a pas été précisée (ni même son poids), un rapide calcul permet de savoir qu’elle fait plus de 900 kWh. Elon Musk avait annoncé une autonomie à 800 kilomètres environ avec un chargement de 37 tonnes, mais aussi une grande efficience avec une consommation de seulement 1,7 kWh par mile, ce qui équivaut environ à 105 kWh/100 km.

Si Tesla donne peu de chiffres, la marque donne encore moins de schémas techniques. Mais sur Twitter, un utilisateur a publié les détails techniques avec la conception et les composants du Tesla Semi. Les images semblent provenir du catalogue de pièces du camion. Cela confirme notamment que la batterie est située sous la cabine à la base du véhicule.

En revanche, la conception du pack batterie semble bien différente de ce que nous connaissions auparavant. Le pack batterie semble comporter neuf grands modules de deux tailles différentes. Ceux du milieu paraissent nettement plus grands que ceux sur les côtés, certainement pour une histoire de répartition des masses.

The modular battery is rated at 1000V

DUs are cooled with "mega cooling" modules.

Axles are called: Torque and Efficiency.

