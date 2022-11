Tesla Semi : voici l’autonomie exceptionnelle du camion électrique et ses 37 tonnes de chargement

Elon Musk annonce que son camion électrique, le Tesla Semi, a réussi à parcourir une distance de plus de 800 km en une seule charge, avec un chargement de plus de 37 tonnes ! Une véritable prouesse et une révolution pour le transport de marchandises.

De nombreuses personnes attendent avec impatience l’arrivée massive de l’hydrogène pour décarbonner l’industrie du transport, même si ce n’est pas forcément une bonne idée comme nous avons pu le voir encore récemment. Et si une solution technologique existait déjà ? C’est ce que promet Elon Musk, avec son camion électrique, le Tesla Semi.

On savait déjà que le poids lourd électrique de Tesla allait révolutionner le domaine du transport routier, grâce à une consommation ridiculement faible, et un prix de vente très abordable. Ce qui devrait permettre aux entreprises d’économiser sur le long terme grâce au coût de la recharge électrique, inférieure à un plein de diesel.

Mais tout cela était jusqu’à présent très théorique. C’étant sans compter sur un tweet d’Elon Musk publié le 27 novembre dernier. Celui-ci annonce que Tesla a réussi à parcourir un trajet de 500 miles (environ 800 km) avec le Tesla Semi transportant une charge de 81 000 livres (environ 36,7 tonnes). Nous n’en saurons pas plus pour le moment sur les données comme la vitesse moyenne et la vitesse maximale sur ce parcours.

Tesla team just completed a 500 mile drive with a Tesla Semi weighing in at 81,000 lbs! — Elon Musk (@elonmusk) November 27, 2022

Les livraisons démarrent bientôt

Tesla prévoit de démarrer les premières livraisons de son camion électrique, le Semi, à partir du 1er décembre. Son premier client n’est autre que le groupe américain PepsiCo. La firme d’Elon Musk tiendra une conférence spéciale pour cet évènement, qui devrait nous permettre d’en apprendre un peu plus sur les caractéristiques techniques du Semi.

Pour rappel, le Tesla Semi est disponible en deux versions, l’une avec une autonomie de 500 km et la seconde avec une autonomie de 800 km. Nous ne connaissons pas pour le moment les capacités des deux batteries. La recharge est rapide, avec 30 minutes pour passer de 10 à 80 %, sûrement avec une puissance proche du mégawatt (1 000 kW) !

Précisons que Tesla n’est pas la seule entreprise sur le créneau des camions électriques. Renault a récemment dévoilé ses poids lourds électriques, avec une fiche technique un peu plus timide. Il est question d’une autonomie de 300 km et d’une recharge « rapide » en 2,5 heures jusqu’à 250 kW en courant continu.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.