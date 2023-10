1000 km d’autonomie pour ce nouveau camion électrique à hydrogène Mercedes

Daimler Trucks (Mercedes) vient de battre un nouveau record en ayant réussi à parcourir plus de 1 000 kilomètres d'une seule traite avec un prototype de camion électrique à hydrogène. Une avancée prometteuse qui pourrait pallier certains défauts de l'électrique, mais qui n'est pas forcément très bonne pour l'environnement.

Si les voitures électriques se développent à vitesse grand V, un sujet reste encore largement débattu, notamment par ses détracteurs : l’autonomie. Pourtant, on sait que ce point n’est pas le plus important, notamment grâce à l’essor de la charge rapide. Mais c’est un peu moins le cas en ce qui concerne le transport routier, alors que les bornes rapides sont moins développées pour le moment.

Une solution miracle ?

Actuellement, de plus en plus de constructeurs se lancent dans le développement de camions électriques, à l’image bien sûr de Tesla avec son Semi. Ce dernier peut parcourir plus de 800 kilomètres en une seule charge, avec une remorque remplie pesant 37 tonnes. Une belle performance, d’autant plus qu’il peut être rechargé grâce aux Megachargeurs délivrant une puissance allant jusqu’à 1 MW, ce qui équivaut à 1 000 kW.

Mais le constructeur n’est pas le seul à travailler au développement de camions jugés plus propres. C’est également le cas de Renault Trucks ainsi que du groupe allemand Daimler. Ce dernier prévoit de lancer son eActros l’an prochain, et développe actuellement d’autres solutions. La firme croit notamment beaucoup à l’hydrogène et le prouve une nouvelle fois à travers un communiqué tout juste publié.

Ce dernier annonce que Mercedes vient de battre un tout nouveau record grâce à un prototype de camion fonctionnant avec une pile à combustible. Baptisé Mercedes-Benz GenH2 Truck, ce dernier a réussi à parcourir plus de 1 000 kilomètres (1 047 km) en une seule charge grâce à un plein d’hydrogène. Cette performance a débuté à Woerth-am-Rhein et s’est terminée le lendemain à Berlin, capitale de l’Allemagne.

Lors de ce trajet, le poids lourd circulait avec une remorque chargée pour un poids total de 40 tonnes sur la balance. Les réservoirs ont été scellés et le kilométrage a été contrôlé par par un document d’inspection du TÜV Rheinland, un organisme indépendant. À noter que l’hydrogène a été fourni par l’entreprise française Air Liquide.

Meilleur que Tesla ?

Sur le papier, Mercedes bat donc largement Tesla avec son Semi. Mais attention, car les deux motorisations ne sont pas tout à fait identiques, et surtout n’ont pas le même impact sur l’environnement. En effet, si l’on sait que l’électrique n’est pas propre à 100 %, l’hydrogène ne fait pas vraiment mieux. Le rendement est par exemple très inférieur, de l’ordre de 10 à 30 % contre 60 à 80 % pour l’électrique. Mais ce n’est pas tout. En d’autres termes, un camion à hydrogène consomme trois fois plus d’énergie pour la même distance parcourue qu’un camion électrique à batterie.

Et pour cause, la production d’hydrogène est très énergivore et nécessite une énergie bas-carbone pour être réellement propre. Or, cette dernière est aussi utilisée pour d’autres usages et est pour l’heure insuffisante. Sans parler des risques de fuites dans l’atmosphère, qui seraient très nocives pour l’environnement, ainsi que du coût de l’installation des stations de recharge.

Pourtant, ces dernières devraient fortement se développer au cours des prochaines années. En effet, l’Union européenne veut que tous ses pays membres installent au moins une station à hydrogène tous les 200 kilomètres, aussi bien en ville que sur les autoroutes. Ces dernières devront être accessibles aux voitures particulières et aux poids lourds.

Par ailleurs, Bruxelles exige qu’une station de recharge pour les camions électriques soit disponible au moins tous les 60 kilomètres sur les axes principaux et tous les 100 kilomètres sur les autres autoroutes. Ces dernières devront afficher une puissance d’au moins 350 kW d’ici à 2025.