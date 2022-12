800 km en Tesla Semi : Bill Gates n’y croyait pas, Elon Musk l’a fait, jugez plutôt

Tesla vient de publier une vidéo mettant en scène son nouveau camion électrique et son autonomie titanesque. Celle-ci montre en effet le Semi effectuant un trajet de 800 kilomètres en une seule charge, avec une remorque remplie.

Il y a quelques jours, Tesla organisait une grande cérémonie de remise des clés pour son tout nouveau Semi. Une première livraison destinée à PepsiCo, qui achève plusieurs années d’attente, alors que le premier prototype du camion fut dévoilé cinq ans plus tôt. Après quelques années de retard, voilà donc que le Semi circule enfin sur les routes.

Une autonomie incroyable

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le camion électrique de Tesla possède une fiche technique assez incroyable. Si tous les détails n’ont pas encore été révélés à son sujet, on sait qu’il est propulsé par trois moteurs électriques comme la Tesla Model S Plaid, même si la puissance totale n’est pas connue. On sait toutefois que celle-ci devrait être très élevée, alors que Tesla a dévoilé une vidéo montrant l’incroyable accélération du camion dans une pente à 6 % d’inclinaison.

Mais visiblement, ce n’est pas la seule chose démentielle sur ce nouveau véhicule, qui précède donc le lancement du Cybertruck, prévu quant à lui dans le courant de l’année prochaine. Car la firme, désormais basée au Texas vient de montrer une autre facette de son camion, là encore dans une impressionnante vidéo. Celle-ci prend alors la forme d’un timelapse et montre le nouveau Tesla Semi circulant sur une autoroute américaine, avec son autonomie de 800 km grâce à sa batterie de plusieurs tonnes, représentant l’équivalent des batteries 9 Tesla Model S !

Une séquence d’1:59 minute, qui a un but : prouver que le camion peut parcourir une très longue distance sans une seule recharge. Lors de la remise des clés de deux premiers exemplaires, Elon Musk annonçait que son véhicule avait réussi à parcourir plus de 800 kilomètres sans faire de pause, le tout avec un chargement de 37 tonnes. Une véritable performance, qui vient alors contredire certaines personnes peu convaincues, comme l’explique Electrek.

À commencer par Bill Gates, qui épinglait Elon Musk en 2020, lorsque ce dernier annonçait déjà une très grande autonomie pour son camion. Le fondateur de Microsoft estimait en effet que le semi-remorque serait incapable de parcourir une très longue distance en une seule charge, expliquant que l’implantation d’une grande batterie ferait grimper le poids, réduisant alors l’autonomie. Comme nous l’avions d’ailleurs expliqué dans un précédent article, un gros accumulateur n’est pas toujours la meilleure solution et ne rime pas toujours avec grande distance.

Une belle performance

La vidéo prouve donc qu’il est possible pour le Semi de parcourir plus de 800 kilomètres en une seule charge, de Fremont à San Diego avec une remorque de 37 tonnes. Comme le révèle un graphique publié par la marque, le camion commence son périple avec une batterie remplie à 97 % et arrive à destination avec seulement 4 %. Elon Musk précise que l’exemplaire utilisé est de série et n’a pas été modifié. En revanche, rien n’a été dit sur la vitesse moyenne sur le parcours, alors que la taille des batteries n’a pas été communiquée pour l’instant.

On sait en revanche que deux versions seront disponibles, avec une autonomie de 500 et 800 kilomètres environ, tandis que le camion électrique est compatible avec la charge hyper-puissante développée par le constructeur.

Celui-ci travaille en effet au déploiement de Megachargeurs (également connus sous le nom de Superchargeurs V4), capables de délivrer une puissance incroyable de plus de 1 MW, soit 1 000 kW.Ainsi, seulement 30 minutes seraient nécessaires pour recharger la batterie de 10 à 80 % à une puissance de 1 400 kW.

Ce système devrait également pouvoir être utilisé par le Tesla Cybertruck, comme l’a annoncé Elon Musk il y a quelques jours. Ce dernier a également confirmé la consommation réduite du camion électrique, de l’ordre de 1,7 kWh par mile, ce qui équivaut à environ 105 kWh / 100 km. Cela reste relativement raisonnable quand on sait que cette valeur est indiquée avec une remorque chargée.

Tesla prévoit de produire 500 exemplaires de son Semi chaque année aux États-Unis pour commencer. Si le succès de son camion se confirme, la marque américaine pourrait alors se lancer sur d’autres marchés, comme l’Europe par exemple. Car pour l’heure, les commandes ne sont pas encore ouvertes sur le Vieux Continent. La firme aura alors fort à faire, alors que d’autres constructeurs se lancent sur le segment des camions électriques, tels que Volvo ainsi que Renault Trucks. Mais les modèles actuellement proposés ne ciblent toutefois pas la même clientèle pour l’instant.

