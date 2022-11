Tesla Model S Plaid : quelques changements sur la version européenne

Les premières Model S Plaid sont livrées en Europe. Surprise, il y a des changements par rapport à la version américaine.

Enfin ! Les premiers clients de Tesla Model S européennes vont pouvoir se réjouir : les premières Tesla Model S Plaid sont livrées. Annoncée depuis janvier 2021, la Tesla Model S Plaid est attendue de pied ferme par de nombreux européens. Cependant, les premières livraisons ont traîné en Europe, où Tesla a mis la priorité sur les Model Y et Model 3.

Une vitesse de pointe plus importante

Les premières berlines Model S Plaid sont livrées en Allemagne, et cela nous permet de tomber sur un certificat de conformité qui offre des détails sur les caractéristiques de la voiture. Nous avions déjà un dossier dédié sur tout ce que l’on savait des Tesla Model S et Model X 2022 européennes, néanmoins le certificat nous permet d’avoir des précisions.

Pour rappel, les voitures vendues en Europe nécessitent des certifications et autres homologations qui entraînent des modifications généralement sur les caractéristiques du véhicule. Ce qui explique des différences, majoritairement minimes, entre deux modèles en fonction du marché sur lequel on se trouve.

Ici, on apprend que la Plaid S aura donc une vitesse maximale à 300 km/h, soit un peu plus que la vitesse maximale aux États-Unis (281 km/h). Ce qui est intéressant est que Tesla fait ces modifications via des mises à jour logicielles. La Model S Plaid américaine a déjà reçu une mise à jour logicielle, via OTA, qui a augmenté sa vitesse de pointe et a ajouté le mode Track.

Le document de certification montre également que la vitesse de pointe maximale de 322 km/h sera possible, mais elle nécessitera un kit de freins carbone céramique en option. Ce dernier sera disponible très bientôt pour environ 20 000 euros.

Enfin, selon les informations contenues dans le certificat de conformité, la Model S Plaid sera livrée en série avec un crochet de remorquage. Ce qui n’est pas proposé aux États-Unis.

