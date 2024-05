Amazon brade à moitié prix cette référence des casques gamer sans-fil pendant les French Days

Quatre années après sa sortie, la version sans-fil du Logitech G Pro X reste une référence sur le marché des casques gaming. Entre sa conception durable, ses performances audio et la qualité de son micro, il sait mettre le savoir-faire de Logitech à l'honneur. Pendant les French Days, le Logitech G Pro X Wireless est actuellement disponible à 104,99 euros sur Amazon au lieu de 229 euros.

Le Logitech G Pro X Wireless fait partie de ces casques gamer qui vieillissent bien, quatre longues années après son lancement, il reste une référence avec sa technologie Lightspeed, sa conception robuste et une autonomie confortable. Son prix était toutefois élevé au début de sa commercialisation, mais il est plus simple aujourd’hui de le trouver en promotion, surtout pendant les French Days grâce auxquels ce casque est disponible à moitié prix grâce à un code promo sur Amazon.

Pourquoi recommande-t-on le Logitech G Pro X Wireless ?

Un design éprouvé et une construction robuste

Une bonne prestation sonore et le son surround

Une autonomie confortable de 24 heures

Proposé habituellement à 229 euros en boutique officielle, le Logitech G Pro X Wireless est maintenant disponible en promotion à 104,99 euros chez Amazon avec le code promo FD10.

Si, par la suite, l'offre mentionnée dans cet article n'est plus disponible, merci de jeter un coup d'œil ci-dessous afin de dénicher d'autres promotions concernant le Logitech G Pro X Wireless.



au meilleur prix ? Où acheter Le Logitech Pro X Wireless au meilleur prix ?

Une référence des casques gaming sans-fil

Comparé à son cousin filaire, le Logitech G Pro X Wireless ne change pas d’un poil, si ce n’est pour tout ce qui concerne la connectivité sans-fil. On retrouve donc un design charpenté comme il le faut avec un arceau métallique recouvert de similicuir et deux oreillettes articulées qui s’adaptent le mieux possible à la forme du crâne. Les finitions sont de qualité et pour ce qui est du confort, la souplesse de l’arceau associée aux oreillettes larges et rembourrées font le travail. Une impression de chaleur peut toutefois se faire ressentir à cause du similicuir.

Sans-fil oblige, le Logitech G Pro X Wireless fonctionne sur batterie et celle-ci prodigue une autonomie confortable de 24 heures. Le casque est également fourni avec un dongle USB-A sans fil qui fonctionne avec la technologie Lightspeed de Logitech qui garantit des performances fiables et toujours avec une faible latence, le tout dans une portée de 15 mètres. Lors de notre test, nous n’avons subi aucune déconnexion en nous éloignant du dongle et même en passant d’une pièce à l’autre.

Le son surround pour des parties immersives

Le Logitech G Pro X Wireless s’appuie sur des transducteurs de 50 mm, les mêmes que dans la version filaire de ce casque. Les prestations sonores sont globalement qualitatives et équilibrées, les basses fréquences sont bien présentes et n’étouffent pas le reste du spectre. Les aigus et les médiums sont eux aussi bien retranscrits. Mieux encore, ce casque met à disposition le format de spatialisation virtuelle DTS:Headphone:X qui apporte plus de largesse à la scène sonore, ce qui est un atout non négligeable.

Cette spatialisation virtuelle est entièrement configurable dans le logiciel pilote Logitech G Hub, comme bien d’autres aspects de ce casque. On retrouve un égaliseur avancé à dix bandes mais surtout un onglet entièrement dédié au micro avec de nombreux paramètres à gérer tels que le filtre passe-haut, la réduction de bruit ou le compresseur. La technologie Blue VO!CE améliore considérablement la voix grâce à des filtres vocaux mais élimine aussi les bruits indésirables en arrière-plan.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Logitech G Pro X Wireless.

