Boulanger fait sa grande braderie pendant les French Days : les 8 offres qui méritent votre argent

Vous ne trouverez pas du pain en promotion chez Boulanger, mais bel et bien des produits Tech, récents pour certains, avec une très belle réduction à la clé pendant les French Days. Voici les offres que nous recommandons dès aujourd'hui.

Les French Days ont commencé dans l’Hexagone et c’est l’occasion de faire de très bonnes affaires. Parmi les nombreux participants, on retrouve évidemment Boulanger, qui propose une tonne de produits à prix réduits. Évidemment, toutes les offres ne sont pas bonnes à prendre, nous avons alors fait le tri pour vous afin de vous proposer les véritables pépites pendant cet événement. Cet article sera régulièrement mis à jour, donc revenez y faire un tour si vous n’avez pas trouvé votre bonheur la première fois.

Les meilleures offres Boulanger des French Days

Le laptop gaming pas cher des French Days

La semaine des French Days a démarré et avec elle, de nombreuses promotions dans le segment de la high-tech, sur les derniers smartphones, les écouteurs sans fil les plus prisés ou encore sur les configurations et composants en tous genres. Dans ces bonnes affaires, nous avons déniché le laptop idéal pour les gamers avec un petit budget : un Lenovo LOQ 15IRH8 avec RTX 4050 et Intel Core i7 et disponible à 799 euros au lieu de 1 199 euros chez Boulanger.

Le Lenovo LOQ 15IRH8 en quelques points

Un design efficace avec une connectique sans sacrifice

Un combo RTX 4050 + Intel Core i7 de 13e génération

Un écran IPS-LCD en FHD et rafraîchi à 144 Hz

Au lieu de 1 199 euros habituellement, le Lenovo LOQ 15IRH8 est maintenant disponible en promotion à 799 euros chez Boulanger. Attention, cette offre est disponible ce 30 avril seulement !

Le roi des smartphones de retour en promotion

Pendant les French Days 2024, même le dernier smartphone ultra haut de gamme de Samsung n’a pu échapper à la déferlante de promotions. Très attendu pour sa puissance impressionnante et ses nouvelles fonctionnalités d’intelligence artificielle, le Samsung Galaxy S24 Ultra est aussi lancé avec un prix stratosphérique : 1 469 euros dans sa configuration de base. Mais, chez Boulanger, il est actuellement disponible à 1 119 euros grâce à plusieurs offres.

Pourquoi choisir le Samsung Galaxy S24 Ultra ?

Un écran ultra-lumineux avec traitement anti-reflets

La puissance d’un Snapdragon 8 Gen 3 dans le ventre

Son appareil photo avec un nouveau téléobjectif x5

Les fonctions Galaxy AI et 7 ans de MAJ Android

Au lieu de 1 469 euros habituellement, le Samsung Galaxy S24 Ultra (256 Go) est maintenant disponible en promotion à 1 119 euros chez Boulanger grâce à une remise de 100 euros au panier, un bonus de 150 euros pour la reprise d’un ancien smartphone et cette offre de remboursement de 100 euros. Enfin, une paire de Samsung Galaxy Buds 2 Pro sont offerts à l’achat.

Encore un laptop gaming, mais plus premium

Cela fait déjà plus d’une année que les premiers PC portables gaming avec une RTX 4000 ont été commercialisés et l’ère des RTX 5000 se rapproche à grands pas. Si les prix restent très élevés pour les configurations haut de gamme, il est possible de réaliser des économies sur leur achat en profitant des French Days, comme pour cet Asus ROG Strix G18 avec RTX 4070 et Intel Core i9 dont le prix passe de 2 699 euros à 2 299 euros chez Boulanger.

L’Asus ROG Strix G18 G814JIR-N6082W en bref

Un grand écran de 18 pouces rafraîchi à 240 Hz

Une RTX 4070 avec un Intel Core i9 de 14e génération

Une grosse autonomie pour un laptop gaming

Au lieu de 2 699 euros habituellement, l’Asus ROG Strix G18 G814JIR-N6082W est maintenant disponible en promotion à 2 299 euros chez Boulanger.

Mieux que l’Apple Vision Pro ?

Envie du dernier casque de réalité virtuelle de Meta ? Ça tombe bien, pendant les French Days, Boulanger propose le Quest 3 à un prix plus doux avec un étui de transport en prime.

Le Meta Quest 3, c’est quoi ?

Un casque agréable à porter, plus fin qu’avant

Des performances 2x plus élevées grâce à la puce Snapdragon XR2 Gen 2

Une autonomie de 2/3 heures avec batterie intégrée

Pendant les French Days, on retrouve le casque de réalité virtuelle le Meta Quest 3 à 609 euros avec un étui de transport (d’une valeur de 79,99 euros) au lieu de 629 euros chez Boulanger.

Une barre de son haut de gamme avec 500 € de remise

On compte profiter des French Days pour s’offrir un nouveau TV 4K ? Alors autant se faire plaisir jusqu’au bout en accompagnant sa nouvelle acquisition d’une barre de son toute neuve et capable d’apporter une véritable expérience cinéma dans son salon. Les barres de son haut de gamme sont onéreuses, mais celles en promotion profitent tout de même de réductions intéressantes comme cette JBL Bar 1300 lancée à 1 490 euros et maintenant à 990 euros chez Boulanger.

Ce qu’il faut retenir de la JBL Bar 1300

Un home cinéma à 16 haut-parleurs d’une puissance de 1 170 W RMS

Un volume sonore impressionnant et une excellente spatialisation

Connectique généreuse et tous les formats Dolby et DTS pris en charge

Au lieu de 1 490 euros habituellement, la JBL Bar 1300 est maintenant disponible en promotion à 990 euros chez Boulanger.

Un TV pas cher pour jouer sur PS5

TCL lance fréquemment des gammes de TV complets et performants, comme ce modèle : le C845. Il met en avant une dalle avec un rétroéclairage Mini LED, compatible avec les meilleures normes vidéos, et supporte les signaux jusqu’à 144 Hz, ce qui en fait une excellente candidate pour les jeux vidéo depuis ses entrées HDMI 2.1. Cette référence cumule les bons points, d’ailleurs, nous l’avons noté 8/10 à notre test.

Les points forts du TCL 55C845

Une dalle Mini LED lumineuse de 55 pouces

Compatible 4K, HDR10+, Dolby Vision IQ, Dolby Atmos et DTS Virtual:X

HDMI 2.1, VRR, ALLM…

Lancé à 1 389 euros, le téléviseur TCL Mini LED 55C845 se négocie à présent à 749 euros sur le site Boulanger, grâce à une ODR de 100 euros.

Un TV pas cher avec une (très) grande diagonale

Vu les nombreux événements sportifs qui arrivent cet été, l’idéal serait de s’offrir un nouveau TV 4K avec une grande diagonale comme ce modèle de 75 pouces signé LG et en promotion. Avec lui, les soirées match et les soirées ciné n’en seront que plus agréables. Chez Boulanger, le LG 75UR76 est actuellement disponible pour 749 euros au lieu de 999 euros.

Le LG 75UR76 en résumé

Un TV LED de 75 pouces en définition 4K

WebOS 23 pour la partie Smart TV

Les traitements HDR et l’upscaling 4K

Au lieu de 999 euros habituellement, le LG 75UR76 est maintenant disponible en promotion à 749 euros chez Boulanger.

Le pack smartphone Android abordable

Avec l’arrivée d’un nouveau smartphone entrée/milieu de gamme, le Honor 20 Lite, le Honor Magic 6 Lite voit son prix chuter. Ce smartphone au bon rapport qualité-prix, couplé à une enceinte du même constructeur, est proposé au prix intéressant de 299 euros au lieu de 399 euros dans un pack signé Boulanger.

Les points forts du Honor Magic 6 Lite

Un design réussi avec des formes harmonieuses

Un écran Amoled, 120 Hz, et une bonne luminosité adaptative

Une bonne autonomie

Lancé en janvier dernier au prix de 399,99 euros, le Honor Pack Magic 6 Lite (256 Go) + Enceinte est proposé dans un pack à 299 euros chez Boulanger, accompagner d’une enceinte du même constructeur.

Pour ne rien rater des French Days 2024

La première édition des French Days pour l’année 2024 se tiendra du mardi 30 avril à partir de 7h jusqu’au mardi 7 mai à 23h59. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures promotions. Voici les offres que l’on recommande chez Frandroid.

Les French Days par marchands :

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin ne rien rater des offres que nous recommandons :

