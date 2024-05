Les offres à moins de 50 € à ne pas manquer avant la fin des French Days

Les promotions des French Days mettent en avant différents types de produits avec des promos qui ne sont pas toujours adaptés aux petits budgets. C'est pourquoi notre équipe a sélectionné pour vous les meilleures offres à moins de 50 euros.

Vous avez un petit budget, mais vous souhaitez quand même profiter de cette première édition des French Days ? Pour vous aider à trouver la bonne affaire du moment, nous avons réuni pour vous les meilleures promotions à moins de 50 euros. L’occasion d’acheter des produits tech de qualité sans se ruiner.

Les offres disponibles à moins de 50 euros pendant les French Days

Une barre de son à seulement 40 € signée Xiaomi

Quand bien même les TV 4K sont capables d’afficher une image d’une qualité sublime, une grande partie d’entre eux embarquent un système sonore dont les performances laissent à désirer. Pour y remédier, une barre de son devient un élément indispensable, mais ces appareils sont souvent onéreux, même pendant les périodes promotionnelles comme les French Days. Il existe tout de même des barres de son très abordables, comme ce modèle signé Xiaomi et en promotion à seulement 40 euros chez TomTop.

La Xiaomi Redmi MDZ-34-DA en quelques points

Une barre de son minimaliste et simple à installer

Une puissance de 30 W RMS avec ses deux haut-parleurs

Compatible au Bluetooth 5.0 dans une portée de 10 mètres

En ce moment, la barre de son Xiaomi Redmi MDZ-34-DA est disponible en promotion à 40,91 euros chez TomTop.

L’excellente alternative à la box TV de Xiaomi

Pour profiter des avantages d’une TV connectée sans investir dans un modèle dernier cri avec définition 4K et technologies premium, il y a les boîtiers multimédia semblables à ces décodeurs TV fournis dans un forfait internet. L’Apple TV 4K est une référence dans le domaine, mais il existe des alternatives bien moins chères du côté de Xiaomi et de Nokia. Par exemple, la Nokia Streaming Box 8000, l’un des modèles les plus abordables du marché qui est d’ailleurs à prix réduit sur Amazon lors de ces French Days.

La Nokia Streaming Box 8000 en quelques mots

Une box compacte et discrète

Compatible 4K, HDR10, Google Assistant et Chromecast

Une expérience fluide sous Android TV

Lancée à 99 euros puis ramenée à 69,90 euros, la Nokia Streaming Box 8000 est maintenant disponible en promotion à 49,90 euros chez Amazon grâce au code promo FD10.

Des écouteurs ANC, multipoint, aptX et abordables

Après des Jabra Elite 4 Active plus orientés vers une utilisation sportive, le constructeur danois a conçu dans la même gamme les Jabra Elite 4. Ce sont parmi les écouteurs sans fil les plus abordables de Jabra, mais ils ne manquent pas d’arguments, bien au contraire. Entre une fiche technique complète (ANC, Bluetooth, multipoint, conception légère et confortable) et un prix de lancement inférieur à 100 euros, ils se laissent acheter facilement, et encore plus pendant les French Days durant lesquels ils sont proposés à moitié prix sur Amazon.

Ce qu’il faut retenir des Jabra Elite 4

Des écouteurs confortables et ergonomiques

Avec ANC et une bonne isolation passive

Compatibles avec le codec aptX et le Bluetooth multipoint

Une scène large et profonde avec une bonne dynamique

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur les Jabra Elite 4.

Au lieu de 99,99 euros habituellement, les Jabra Elite 4 sont maintenant disponibles en promotion à 49,99 euros chez Amazon avec le code promo FD10.

Mieux que les traditionnelles Joy-Con

Console phare de la firme Nipponne, la Nintendo Switch s’accompagne bien sûr des Joy-Con détachables faisant office de manette. Elles montrent assez vite leur limite lors d’une session longue de jeu : elles sont moins confortables qu’une manette traditionnelle. La manette Pro conçu par Nintendo est donc toute choisie pour profiter d’une meilleure prise en main et expérience de jeu. Si vous ne disposez pas encore de cet accessoire, sachez qu’en ce moment, il se négocie à un bon prix pendant les French Days.

La Nintendo Manette Switch Pro, c’est quoi ?

Une bonne qualité de fabrication

Confortable et idéale pour jouer sur votre TV

Une autonomie confortable

Lancée à 89,99 euros, la manette Nintendo Switch Pro est actuellement en promotion à 49,99 euros sur Amazon.

On trouve aussi une paire de Joy-Con (coloris néon) à seulement 54,90 euros sur Amazon, toujours avec le code promo FD10.

Des écouteurs pas chers avec réduction de bruit

La réduction de bruit active qui équipe de nombreux écouteurs sans fil et casques audio est une technologie très recherchée et appréciée, et la bonne nouvelle, c’est qu’on la retrouve de plus en plus sur des modèles abordables. Les Xiaomi Buds 3 disposent par exemple bel et bien de cette fonctionnalité et sont, pendant les French Days, proposés à moins de 40 euros. Alors certes, ces true wireless sont moins efficaces que les écouteurs avec ANC plus premium, mais à ce prix, les concessions sont plus faciles à accepter.

Ce qu’il faut savoir à propos des Xiaomi Buds 3

Une isolation passive grâce au format intra-auriculaire

La réduction de bruit active présente

Une bonne autonomie

Initialement proposés à 129,99 euros, les Xiaomi Buds 3 sont désormais disponibles à 39,99 euros à la Fnac et chez Darty.

Une solution pas chère pour surveiller votre domicile

La caméra de surveillance Blink Mini est principalement pensée pour l’intérieur avec son petit format, et se montrera très discrète. Son véritable atout réside dans sa capacité de filmer en FHD pour obtenir des images nettes, même de nuit. Cette petite caméra présente une solution suffisante pour surveiller votre domicile sans investir une somme monstrueuse, surtout qu’en ce moment, elle revient moins chère pendant les French Days.

La Blink Mini, c’est quoi ?

Une petite caméra discrète

Qui enregistre des vidéos en Full HD de jour comme de nuit,

Détecte les mouvements et dispose d’un microphone bidirectionnel

Initialement à 39,99 euros, la caméra intérieure Blink Mini s’affiche en promotion à 25,49 euros sur Amazon.

Un boîtier multimédia sous Google TV complet à un excellent rapport qualité-prix

Après une première génération de box TV qui a eu un franc succès, notamment en raison d’un excellent rapport qualité-prix, Xiaomi compte renouveler l’exploit avec cette itération qui embarque quelques nouveautés, dont un passage à Google TV et le tout pour une somme inférieure à 70 euros. La Xiaomi TV Box S 2e Gen propose une expérience télévisuelle complète et avec cette baisse de près de 30 euros pendant les French Days, elle devient encore plus intéressante.

La Xiaomi TV Box S 2e Gen en résumé

Une box discrète et compacte

Définition 4K et support du HDR10+ et du Dolby Atmos

L’interface Google TV

Au lieu de 69 euros au lancement, la Xiaomi TV Box S 2e Gen est maintenant disponible en promotion à 41,71euros chez Amazon avec le code promo FD10.

Un beau paquet de data sur ce forfait à moins de 8 €/mois

La concurrence est très rude entre les opérateurs en cette période de French Days. Chacun s’efforce de mettre à disposition des offres avec le meilleur rapport Go-prix possible, et c’est Cdiscount Mobile qui dégaine une dernière offre avant la fin de l’évènement : un forfait avec 100 Go de données 4G à seulement 7,99 euros par mois, qui vient donc remplacer celui de 70 Go proposé à 6,99 euros par mois.

Que propose ce forfait Cdiscount mobile ?

Jusqu’à 100 Go de data en 4G en France et 14 Go depuis l’UE et les DOM

Les appels, SMS et MMS illimtés sur le réseau Bouygues Télécom

Une offre sans engagement

Actuellement, le forfait mobile 4G de 100 Go proposé par Cdiscount Mobile est affiché à 7,99 euros par mois et ce jusqu’au 15 mai. Et c’est bien sûr sans engagement.

Les meilleurs forfaits sans engagement Forfait Mobile B&You

90 Go Appels illimités 90 Go en France 25 Go en Europe 9.99€ Découvrir Prixtel Forfait 4G

Oxygène 90 à 130 Go Appels illimités 90 Go - 130 Go en France 15 Go en Europe À partir de 7.99€ Découvrir Forfait Mobile Lebara

40 Go Appels illimités 40 Go en France 5 Go en Europe 5.99€ Découvrir Tous les forfaits mobile

Pour ne rien rater des French Days 2024

La première édition des French Days pour l’année 2024 se tiendra du mardi 30 avril à partir de 7h jusqu’au mardi 7 mai à 23h59. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures promotions. Voici les offres que l’on recommande chez Frandroid.

Les French Days par marchands :

Les French Days par catégories :

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte Twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux French Days

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.