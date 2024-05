Amazon fait aussi son show lors des French Days : voici les 12 pépites qui méritent votre attention

Les French Days se déroulent du 30 avril au 07 mai, et pour l'occasion Amazon compte bien vous faire des économies. Smartphones, montres connectées, PC portables, manettes de jeux… Voici les meilleurs deals que nous avons retenus dans cet article.

Les French Days permettent de faire de très bonnes affaires. Et grâce à Amazon, vous pourrez obtenir à prix (très réduit) les smartphones, PC portables, montres connectées du moment. Les promotions sont nombreuses, mais nous avons regroupé uniquement celles que nous jugeons qui méritent votre argent.

Les meilleures offres Amazon des French Days

Retrouvez les meilleures offres Amazon des French Days FD10

Le meilleur moyen d’avoir un iPhone sans se ruiner

Grâce à leur excellente durée de vie et à un suivi logiciel exemplaire, les iPhone d’ancienne génération sont une bonne solution si l’on souhaite passer à Apple sans dépenser dans les 1 000 euros dans un modèle dernier cri. Par exemple, l’iPhone 13 sorti il y a un peu plus de deux ans est encore un bon choix en 2024. Pendant les French Days, l’Apple iPhone 13 coûte moins de 600 euros.

Les atouts de l’Apple iPhone 13

Un design bien exécuté avec un bel écran OLED

La puissance de sa puce A15 Bionic

Un excellent appareil photo à deux capteurs

Au lieu de 909 euros lors de son lancement, l’Apple iPhone 13 (128 Go) est maintenant disponible en promotion à 599 euros chez sur Amazon.

Un très bon photophone

Alors que l’annonce de son successeur de milieu de gamme est attendue dans les jours qui viennent, le très bon photophone Pixel 8 de Google profite d’une nouvelle mise sous les projecteurs pendant les French Days. On le trouve 210 euros moins chers pour l’occasion.

Les points à retenir sur le Google Pixel 8

Son format mignon et son bel écran 120 Hz

Ses fonctionnalités IA et la Pixel Experience au top

Son capteur principal solide

Lancé à 799 euros, le Google Pixel 8 se trouve en promotion durant les French Days : 589 euros sur Amazon avec le code FD10.

Idéale pour booster le son de votre TV

Pour améliorer l’expérience sonore lors de vos soirées film, rien de mieux qu’une barre de son. Et du côté de chez Bose, la référence TV Speaker apporte un meilleur son sur votre téléviseur, grâce à des haut-parleurs orientés de manière à offrir un son plus ample dans la pièce. Elle n’est certes pas accompagnée d’un caisson de base, mais arrive à offrir des basses riches et profondes. Et la bonne nouvelle, c’est qu’elle coûte aujourd’hui moins de 180 euros.

Ce qu’il faut retenir de la Bose TV Speaker

Compact et simple à installer

Des basses profondes et un son clair

Compatible Bluetooth

Initialement à 299 euros, la barre de son Bose TV Speaker est maintenant disponible sur Amazon à 179 euros seulement avec le code FD10.

Un ultraportable soigné et efficace au quotidien

Le Samsung Galaxy Book 3 est le plus accessible des PC portables de sa génération, pourtant sa fiche technique est très intéressante pour vous accompagner au quotidien. Entre sa finesse et sa bonne autonomie, mais aussi son processeur efficace, ce laptop plaira à de nombreux utilisateurs, d’autant plus qu’il perd 510 euros de son prix pendant les French Days.

Les plus du Samsung Galaxy Book 3

Un design avec grand écran Full HD de 15,6 pouces

Le combo i5-1335U + 8 Go RAM + 512 Go SSD

Une autonomie satisfaisante

Disponible au départ à 1 049 euros, le PC portable Samsung Galaxy Book 3 se négocie en ce moment à 539 euros seulement sur Amazon avec le code promo FD10.

La valeur sûre pour jouer sur PS5

Pour jouer à la PlayStation 5, la DualSense est LA valeur sûre puisqu’il s’agit de l’une des manettes au meilleur rapport qualité-prix et que très peu de contrôleurs de constructeurs tiers sont compatibles avec la dernière console de Sony. Entre un design retravaillé depuis la DualShock de la PlayStation 4 et des fonctionnalités révolutionnaires relevant d’un cran l’immersion dans le jeu, la DualSense reste aujourd’hui encore l’une des meilleures manettes du marché. Et pendant les French Days, elle est disponible à prix réduit sur Amazon.

Ce qu’il faut retenir de la Sony PlayStation DualSense

Une manette bien finie et ergonomique

Des fonctionnalités exclusives comme le retour haptique

Compatible avec Windows 11, Mac, Android et iOS

Au lieu de 69,99 euros habituellement, la Sony PlayStation DualSense est maintenant disponible en promotion à 54 euros chez Amazon avec le code promo FD10.

La référence des écouteurs sans fil open-fit

L’arrivée des AirPods 4 devrait se concrétiser cette année, mais en attendant, les Apple AirPods 3 restent les meilleurs écouteurs sans fil ouverts de la firme de Cupertino et même de tout le marché. La raison est simple, quasiment aucun autre modèle n’est capable de telles performances sonores sans tomber dans les pièges du format open-fit. Et il n’y a pas meilleur moment que les French Days pour les obtenir à prix réduit puisque les Apple AirPods 3 sont actuellement à leur prix le plus bas sur Amazon.

Les atouts des Apple Airpods 3

Des écouteurs open-fit confortables

Un bon rendu sonore et l’audio spatial

Une excellente autonomie

Au lieu de 209 euros habituellement, les Apple AirPods 3 sont maintenant disponibles en promotion à 174 euros chez Amazon.

Un milieu de gamme champion d’autonomie

Même après réduction, certains appareils restent trop onéreux pour certaines personnes, heureusement que le marché des smartphones compte d’excellentes références dans la tranche du milieu de gamme. C’est le cas de ce OnePlus Nord CE 3 Lite moins cher de 41 % chez Amazon à l’occasion des French Days.

Le OnePlus Nord CE 3 Lite en résumé

Un écran IPS-LCD avec taux de rafraîchissement à 120 Hz

De bonnes performances avec son Snapdragon 695

Une autonomie de champion !

Au lieu de 329 euros habituellement, le OnePlus Nord CE 3 Lite est maintenant disponible en promotion à 194,65 euros chez Amazon.

Un drone parfait pour les débutants au budget serré

Au sein du catalogue de drones conçus par DJI, on trouve à la fois des modèles taillés pour les professionnels de la vidéo aérienne et des références abordables et plus grand public, qui se démarquent notamment par leur format compact facile à prendre en main. Le DJI Mini 3 fait partie de cette catégorie. Et s’il est moins complet sur sa version Pro, il a de solides arguments pour convaincre les vidéastes amateurs, comme sa capacité à filmer en 4K. Son premier atout reste son prix, qui bénéficie d’une réduction de plus de 100 euros pendant les French Days.

Les points forts du DJI Mini 3

Un drone compact

Des images filmées en 4K à 30 ips

Une bonne autonomie

Lancé au départ à 579 euros, puis remisé à 469 euros, le DJI Mini 3 (avec radiocommande DJI RC-N1) est désormais affiché à 359 euros sur Amazon avec le code promo FD10.

Une excellente alternative à la Xiaomi Mi Box S

Pour profiter des avantages d’une TV connectée sans investir dans un modèle dernier cri avec définition 4K et technologies premium, il y a les boîtiers multimédia semblables à ces décodeurs TV fournis dans un forfait internet. L’Apple TV 4K est une référence dans le domaine, mais il existe des alternatives bien moins chères du côté de Xiaomi et de Nokia. Par exemple, la Nokia Streaming Box 8000, l’un des modèles les plus abordables du marché qui est d’ailleurs à prix réduit sur Amazon lors de ces French Days.

La Nokia Streaming Box 8000 en quelques mots

Une box compacte et discrète

Compatible 4K, HDR10, Google Assistant et Chromecast

Une expérience fluide sous Android TV

Lancée à 99 euros puis ramenée à 69,90 euros, la Nokia Streaming Box 8000 est maintenant disponible en promotion à 49,90 euros chez Amazon grâce au code promo FD10.

La montre connectée d’entrée de gamme d’Apple

Certains amateurs d’Apple n’ont pas un budget suffisant pour s’offrir une Apple Watch Series 9 ou une Apple Watch Ultra 2, les montres connectées les plus premium de la marque à la Pomme. Ils pourront en revanche se tourner vers l’Apple Watch SE (2022). Si quelques concessions ont dû être faites pour maintenir un prix suffisamment bas, la Watch SE (2022) peut tout à fait plaire à celles et ceux qui peuvent se passer de quelques fonctionnalités (ECG, SpO2…) au quotidien. Pendant les French Days, elle est d’ailleurs proposée à un prix qui a rarement été aussi bas.

Les points forts de l’Apple Watch SE (2022)

Un très bon suivi de l’activité

Un excellent suivi de la fréquence cardiaque

Deux jours complets d’autonomie

Initialement proposée à 279 euros, l’Apple Watch SE (2022) (40 mm, GPS) est désormais affichée à 242 euros sur Amazon. Il s’agit du prix le plus bas constaté sur la plateforme pour ce produit.

Même pas 50 € pour ces écouteurs avec Bluetooth multipoint et ANC !

Après des Jabra Elite 4 Active plus orientés vers une utilisation sportive, le constructeur danois a conçu dans la même gamme les Jabra Elite 4. Ce sont parmi les écouteurs sans fil les plus abordables de Jabra, mais ils ne manquent pas d’arguments, bien au contraire. Entre une fiche technique complète (ANC, Bluetooth multipoint, conception légère et confortable) et un prix de lancement inférieur à 100 euros, ils se laissent acheter facilement, et encore plus pendant les French Days durant lesquels ils sont proposés à moitié prix sur Amazon.

Ce qu’il faut retenir des Jabra Elite 4

Des écouteurs confortables et ergonomiques

Avec ANC et une bonne isolation passive

Compatibles avec le codec aptX et le Bluetooth multipoint

Une scène large et profonde avec une bonne dynamique

Au lieu de 99,99 euros habituellement, les Jabra Elite 4 sont maintenant disponibles en promotion à 49,99 euros chez Amazon avec le code promo FD10.

Des performances, du stockage… tout y est sur cette MicroSD

Que vous soyez un photographe amateur, un joueur assidu sur Nintendo Switch ou un vidéaste de l’extrême qui a besoin d’un matos solide, vous avez obligatoirement besoin d’une carte microSD qui réponde à vos exigences. Par exemple, cette Samsung Pro Ultimate avec une capacité de stockage de 512 Go dont le prix descend bien bas grâce aux French Days.

La Samsung Pro Ultimate en quelques points

Une capacité de stockage de 512 Go

Capable d’enregistrer des vidéos en 4K…

… et de lancer vos applications rapidement avec la certification A2

Au lieu de 68,99 euros habituellement, la Samsung Pro Ultimate de 512 Go est maintenant disponible en promotion à 48,99 euros sur Amazon, avec le code FD10.

Pour ne rien rater des French Days 2024

La première édition des French Days pour l’année 2024 se tiendra du mardi 30 avril à partir de 7h jusqu’au mardi 7 mai à 23h59. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures promotions. Voici les offres que l’on recommande chez Frandroid.

Les French Days par marchands :

Les French Days par catégories :

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte Twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux French Days

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.