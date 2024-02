7 des 10 smartphones les plus vendus au monde en 2023 étaient des iPhone

Apple ne se contente pas de mener la danse, il impose son rythme avec trois générations d'iPhone qui cartonnent : l'iPhone 13, l'iPhone 14 et l'iPhone 15, ce dernier ayant fait une entrée fracassante malgré seulement quatre mois de commercialisation en 2023.

Après le classement de Canalys, quand on jette un œil au dernier classement de Counterpoint Research, on a confirmation qu’Apple a pris le dessus. Avec trois générations d’iPhone – les 13, 14 et tout récents 15 – qui se taillent la part du lion, Apple n’a pas volé sa place de numéro un mondial des fabricants de smartphones.

Apple domine

Parmi les champions d’Apple, l’iPhone 14 décroche la palme du smartphone le plus vendu cette année. Une réussite qui s’explique par son succès aux États-Unis et en Chine, ces deux marchés représentant à eux seuls la moitié de ses ventes.

Toutefois, si on compare avec l’année précédente, l’iPhone 14 n’a pas atteint les sommets de l’iPhone 13, qui avait raflé 28 % des ventes totales d’iPhone en 2022, contre 19 % pour l’iPhone 14 en 2023. Cela montre que les fans d’Apple ont plus de choix et ne se limitent pas à un seul modèle, et cela montre aussi que l’iPhone 14 n’avait certainement assez à proposer pour se différencier de l’iPhone 13. Notons aussi que l’iPhone 15 Pro Max était le smartphone le plus vendu du quatrième trimestre 2023.

Alors que le secteur des smartphones voit certains acteurs perdre pied, Apple garde son cap en 2023. Son secret ? Une expansion stratégique dans les marchés émergents, notamment en Inde et dans la région du Moyen-Orient et Afrique, où la demande pour les iPhone explose. L’Inde, en particulier, a franchi un cap majeur en vendant plus de 10 millions d’unités d’iPhone en un an. C’est un gros coup pour Apple, qui mise de plus en plus sur ces nouveaux marchés pour booster ses ventes.

Ce qui frappe dans ce classement, c’est l’absence des marques chinoises, pourtant très présentes sur le marché. Cela souligne la domination écrasante d’Apple et de Samsung, mais également les défis auxquels se heurtent les fabricants chinois pour se hisser au top des ventes mondiales. Samsung, lui, ne démérite pas, mais ses modèles Galaxy A14 5G, A04e et A14 4G arrivent en queue de peloton, jouant la carte de l’entrée de gamme.

