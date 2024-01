Samsung détrôné par Apple après 13 ans de règne sur le marché des smartphones

C'est une nouvelle ère dans le secteur des smartphones : Apple a officiellement détrôné Samsung après 13 ans de domination.

À quelques jours du lancement des nouveaux Galaxy S24, Samsung fait face à un défi considérable. Après avoir dominé pendant 13 ans, la firme sud-coréenne a perdu sa position de leader sur le marché des smartphones, détrônée par Apple.

Selon les données préliminaires de IDC, Apple a surpassé Samsung en termes de volume de smartphones distribués en 2023. Avec 234,6 millions d’iPhone écoulés, Apple a devancé Samsung, qui n’a livré que 226,6 millions d’appareils. Derrière ces deux géants, Xiaomi se classe troisième, bien qu’à une distance notable avec près de 146 millions d’unités vendues.

Cette situation marque un tournant historique pour Samsung, qui n’avait pas cédé la première place depuis 2010, époque où sa principale rivalité se jouait contre Nokia dans un paysage technologique bien différent. La tendance récente révélait déjà un resserrement entre Apple et Samsung, laissant présager ce bouleversement.

Depuis des années, les mouvements du marché des smartphones sont assez prévisibles, en particulier en ce qui concerne Apple. La firme californienne lance généralement sa nouvelle génération de smartphones entre septembre et octobre, entraînant une hausse sensible de sa part de marché au quatrième trimestre. Apple a surtout réussi à convertir de très nombreux utilisateurs Android.

Durant 2022, Apple s’était déjà vanté d’avoir recruté un « nombre record » de switcheurs passés d’Android à l’iPhone. C’est Tim Cook qui avait évoqué, en personne, ce fait. Il faut dire qu’Apple drague les utilisateurs Android en leur facilitant la vie, avec l’application Migrer vers iOS. Et, une fois que vous êtes dans l’écosystème Apple, il peut être difficile de migrer en arrière.

Ils ont aussi fait de la confidentialité des données une obsession. Cette orientation « vie privée » d’Apple a affaibli les autres marques de smartphones, le taux de fidélité de la marque américaine a atteint 92 %.

Apple a par ailleurs une place importante dans le marché du reconditionné. Selon Counterpoint Research, Apple est le premier vendeur de téléphones reconditionnés devant Samsung, tous pays réunis. Sept produits sur dix échangés sur ce marché sont des Apple iPhone et des Samsung Galaxy, dont plus de 40 % de parts de marché pour Apple.

Apple et Transsion en hausse

En regardant les chiffres de plus près, on remarque que presque tous les fabricants ont vu leurs ventes baisser, sauf Apple qui a augmenté de 3,7 % et le groupe Transsion, un fabricant chinois qui cartonne en Afrique, avec une hausse impressionnante de 30,8 %. Samsung, lui, a connu une chute de plus de 13 %.

Apple n’a jamais bénéficié d’une gamme de produits aussi diversifiée, avec les modèles classiques, Pro et Pro Max sur plusieurs générations. Samsung, quant à lui, fait face non seulement à la montée en puissance d’Apple, mais aussi à une concurrence accrue de fabricants chinois tels qu’Oppo, Xiaomi, Honor et Transsion. Cette compétition intensifiée reflète les évolutions dynamiques du marché des smartphones, où l’innovation et l’adaptabilité sont cruciales pour maintenir la suprématie.

