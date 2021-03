D'après une enquête menée par Sellcell, les campagnes de communication d'Apple autour de la vie privée ont rassuré et amené de nombreux clients « Android » à se tourner vers l'iPhone.

Apple est connu depuis longtemps pour fidéliser ses utilisateurs. D’après une enquête menée aux États-Unis, le taux de fidélité de la marque américaine atteint désormais 92 %. C’est l’inverse pour les utilisateurs Android, ils changent souvent de marques de smartphones ou passent à iOS tout simplement.

Une enquête riche en enseignements

L’enquête de Sellcell a été réalisée sur un échantillon de 5 000 utilisateurs de smartphones aux États-Unis âgés de 18 ans ou plus. Sur les 2000 utilisateurs d’iPhone qui ont participé, 92 % ont déclaré qu’ils resteraient avec Apple lors du prochain changement de smartphone. C’est une augmentation par rapport au taux de 90,5 % mesuré en 2019.

Ce qui est intéressant avec cette enquête, c’est que l’on connaît les principales raisons de cette forte fidélité :

« Jamais eu de problème avec mon iPhone » : 65 %

« Je suis enfermé dans cet écosystème » : 21 %

« Passer d’iOS à Android est trop compliqué » : 10 %

« N’a pas envie de se prendre la tête à changer » : 8 %

D’après cette enquête, les autres marques de smartphones ont été malmenées en 2020. Le leader du secteur, Samsung, a vu son taux de fidélité à la marque chuter de 11,7 %, passant de 85,7 % en 2019 à 74 % en 2020. La moitié de ceux qui ont changé leur smartphone Samsung sont passés sur un iPhone, 31,5 % de ces utilisateurs citent des problèmes de confidentialité comme principale raison de passer à un iPhone, tandis que 25 % disent qu’Apple offre un meilleur rapport qualité-prix.

Les données privées, cheval de bataille d’Apple

Concernant la confidentialité, le message d’Apple depuis le début de l’année 2019 est le suivant : « Ce qui se passe sur votre iPhone reste sur votre iPhone ». S’en sont suivies plusieurs campagnes, à la TV, en affichage abribus, mais aussi sur internet, en particulier lors des keynotes d’Apple. La question sur la protection de nos données est devenue progressivement un critère dans l’acte d’achat des consommateurs. Apple a donc tout misé sur la vie privée et assure que « ce qui est privé devrait rester privé ».

La nouvelle bataille est désormais le pistage publicitaire, iOS 14.5 va introduire l’App Tracking Transparency ou la demande de consentement pour le suivi publicitaire. Une fonction imposée aux développeurs pour qu’ils obtiennent le consentement des utilisateurs de suivre et partager leurs données personnelles avec d’autres sites et services.

L’iPhone est plus cher, mais se déprécie moins que ses concurrents sous Android

Quand les utilisateurs citent le meilleur rapport qualité/prix d’Apple, ils ne parlent pas nécessairement des prix élevés des iPhone. Il s’avère que l’iPhone se déprécie moins rapidement que les smartphones Android. À l’exception de certains modèles, les iPhone d’Apple se revendent avec une baisse de prix moins forte que celle des modèles Android équivalents.

Selon BankMyCell, lors d’une revente, un iPhone perd en moyenne 16,70 % de son prix en un an, contre 33,62 % pour un modèle Android. Sur deux ans, la dépréciation d’un iPhone est en moyenne de 35,47 %, contre 61,50 % pour un smartphone Android. Et si la revente se fait au bout de quatre ans, les baisses de prix d’occasion respectives sont de 66,43 % et 81,11 %.

Les marques « Android » ont du mal à fidéliser leurs utilisateurs

Avec l’émergence de nouveaux acteurs comme Oppo, Realme ou encore Vivo, ainsi que la perte de puissance de marques comme LG ou récemment Huawei, les utilisateurs Android sont peu fidèles. Ce qui peut être expliqué par le choix d’appareils très important, mais aussi par le fait qu’il y a peu de raisons de rester fidèle à une marque plutôt qu’à une autre.

D’ailleurs, l’enquête de Sellcell montre que 26 % des utilisateurs de Samsung passeront à une autre marque pour leur prochain smartphone.