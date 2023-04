Samsung redevient leader devant Apple, mais un bouleversement est perceptible

Samsung est à nouveau le plus grand vendeur de smartphones au monde au premier trimestre 2023, reprenant la première place à Apple. Cependant, cette position de leader arrive dans un contexte de marché en contraction, avec une demande globale en baisse.

Samsung a réussi à reprendre la première place en termes de ventes mondiales de smartphones, malgré un marché qui ne se porte pas bien. Selon le cabinet Canalys, Samsung a atteint une part de marché de 22 % au premier trimestre 2023, tandis qu’Apple est juste derrière avec 21 %. Xiaomi, le troisième acteur sur le marché, a vu sa part passer de 13 % à 11 % en un an. Au total, le marché s’est contracté de 12 % par rapport à l’année précédente.

Depuis des années, les mouvements du marché des smartphones sont assez prévisibles, en particulier en ce qui concerne Apple. La firme californienne lance généralement sa nouvelle génération de smartphones entre septembre et octobre, entraînant une hausse sensible de sa part de marché au quatrième trimestre.

Cependant, cette part de marché tend à diminuer par la suite, suivant un cycle classique. Toutefois, lors de ce dernier cycle, Samsung n’a pas réussi à remonter aussi haut que prévu. Une analyse approfondie met en évidence un changement significatif en faveur d’Apple. Durant le premier trimestre 2022, Samsung possédait 24 % du marché, tandis qu’Apple en détenait 18 %. Un an plus tard, Samsung mène toujours avec 22 %, mais Apple se rapproche considérablement de Samsung avec 21 % de part de marché.

Pourquoi le marché du smartphone est-il en baisse ?

L’inflation élevée influence indéniablement la situation actuelle du marché des smartphones. Elle impacte le pouvoir d’achat des consommateurs, les rendant ainsi plus prudents dans leurs dépenses. Par conséquent, ils hésitent davantage à acheter de nouveaux smartphones, surtout si leur appareil en cours de fonctionnement est encore performant.

Par ailleurs, face à l’incertitude du marché, les fabricants de smartphones adoptent une attitude attentiste, entraînant une réduction du nombre de nouveaux modèles lancés. Cette situation engendre un cercle vicieux : moins de nouveautés sur le marché signifie moins d’incitation à l’achat pour les consommateurs, et donc une baisse de la demande. Par exemple, Oppo ne mettra pas en vente son dernier modèle phare en Europe en raison d’un litige lié aux brevets. Vivo est également menacé.

De plus, l’absence d’innovation marquante dans le secteur des smartphones constitue un autre facteur clé. Les consommateurs conservent leur téléphone plus longtemps, car même les smartphones d’entrée de gamme offrent désormais des performances satisfaisantes.

Enfin, il convient de souligner les efforts déployés par les gouvernements et l’Union européenne pour promouvoir la réparabilité et prolonger la durée de vie des appareils. Les fabricants sont encouragés à proposer un support de mises à jour logicielles plus long (4 ans pour Samsung) et à améliorer la réparabilité de leurs produits. Ainsi, les consommateurs sont en mesure de garder leur smartphone plus longtemps.

