L’iPhone est passé devant Android, Apple domine le marché du smartphone aux États-Unis

L'iPhone est devenu majoritaire aux États-Unis, devant Android. En d'autres mots, plus de 50 % des smartphones en circulation sont des iPhone.

Les acteurs comme Statista ou Statcounter mettaient déjà iOS devant Android aux États-Unis depuis plusieurs mois. Néanmoins, ces plateformes d’agrégation de données n’ont jamais eu accès à une étude aussi étendue que celle de Counterpoint Research. Selon le cabinet d’études, le seuil de 50 % a été franchi pour la première fois aux États-Unis au cours du trimestre se terminant en juin. Android est représenté par un total de 150 appareils utilisant le système d’exploitation Android de Google, dont Samsung et Lenovo (Motorola Mobility).

C’est une étape symbolique pour Apple. Les smartphones sous Android ont été commercialisés pour la première fois en 2008, avec le HTC T-Mobile G1 (HTC Dream), un an après le lancement de l’iPhone. La part de marché d’Android est devenue plus importante qu’iOS en 2010. Durant les trois années précédentes, Apple n’a jamais eu 50 % de parts de marché, les ventes étant alors dominées par Nokia, Motorola et BlackBerry.

Apple convertit les utilisateurs Android

Counterpoint Research a noté une forte tendance chez les utilisateurs d’Android à migrer vers des appareils iOS durant les quatre dernières années. À l’échelle mondiale, la part des téléphones Android est tombée à un peu moins de 70 %, contre un pic de plus de 77 % en 2018, selon l’analyse de StockApps. En revanche, les iPhone représentent désormais plus de 25 % des téléphones dans le monde, contre moins de 20 % quatre ans auparavant. Ce n’est pas un changement aussi spectaculaire qu’aux États-Unis. Cependant, c’est toujours une tendance qui reflète probablement la croissance des ventes d’Apple en Chine, en Europe et dans d’autres régions.

Durant le printemps 2022, Apple s’était déjà vanté d’avoir recruté un « nombre record » de switcheurs passés d’Android à l’iPhone. C’est Tim Cook qui avait évoqué, en personne, ce fait. Il faut dire qu’Apple drague les utilisateurs Android en leur facilitant la vie, avec l’application Migrer vers iOS. Et, une fois que vous êtes dans l’écosystème Apple, il peut être difficile de migrer en arrière.

La vie privée comme argument

Ils ont aussi fait de la confidentialité des données une obsession. Cette orientation « vie privée » d’Apple a affaibli les autres marques de smartphones, le taux de fidélité de la marque américaine a atteint 92 %.

Le message d’Apple depuis le début de l’année 2019 est le suivant : « Ce qui se passe sur votre iPhone reste sur votre iPhone ». S’en sont suivies plusieurs campagnes, à la TV, en affichage abribus, mais également sur internet, en particulier lors des keynotes d’Apple. La question sur la protection de nos données est devenue progressivement un critère dans l’acte d’achat des consommateurs. Apple a donc tout misé sur la vie privée et assure que « ce qui est privé devrait rester privé ».

L’obsession suivante d’Apple a été le pistage publicitaire, iOS 14.5 a introduit l’App Tracking Transparency ou la demande de consentement pour le suivi publicitaire. Une fonction imposée aux développeurs pour qu’ils obtiennent le consentement des utilisateurs de suivre et de partager leurs données personnelles avec d’autres sites et services. Avec cette fonction, Apple s’est attaqué directement aux revenus de Meta (Facebook), Snap, TikTok ou encore Google.

Le marché du reconditionné est dominé par Apple

Outre l’iPhone SE 2022, l’entrée de gamme, Apple a par ailleurs une place importante dans le marché du reconditionné. Selon Counterpoint Research, Apple est le premier vendeur de téléphones reconditionnés devant Samsung, tous pays réunis. Sept produits sur dix échangés sur ce marché sont des Apple iPhone et des Samsung Galaxy, dont plus de 40 % de parts de marché pour Apple.

Quant au prochain iPhone, l’iPhone 14, il sera présenté ce 7 septembre et devrait être encore plus onéreux que jamais.

