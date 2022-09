Keynote Apple du 7 septembre : iPhone 14, Watch Pro, AirPods Pro 2… on vous spoile le programme

Le 7 septembre 2022, vous pourrez suivre la Keynote Apple depuis le site Frandroid, et notre Twitch. En attendant, on vous spoile volontairement le programme.

La Keynote Apple du 7 septembre 2022 est attendu avec une grande émotion par de nombreux technophiles et macophiles. L’iPhone 14 est considéré, comme chaque année, comme un incontournable. Cela fait désormais plusieurs mois que cette génération fait l’objet de rumeurs et autres indiscrétions.

Nous avons tout réuni dans un même et seul article, que vous trouverez ici. On vous propose néanmoins un résumé.

Les iPhone 14

La version mini disparaitrait, et c’est bien dommage, on aurait ainsi l’iPhone 14, l’iPhone 14 Pro, mais aussi l’iPhone 14 Plus (un temps appelé Max) et l’iPhone 14 Pro Max.

iPhone 14 (6,1 pouces)

iPhone 14 Plus (6,7 pouces)

iPhone 14 Pro (6,1 pouces)

iPhone 14 Pro Max (6,7 pouces)

Les écrans des iPhone 14 Pro et 14 Pro Max seraient plus grands que leurs prédécesseurs, les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max, en raison de l’ajout de trous avec une sorte de pilule qui remplacerait l’encoche. Ils seraient également un peu plus épais, tandis que les 14 et 14 Plus seraient moins larges, mais plus longs.

On évoque aussi un mode écran toujours allumé sur les Pro, comme les Samsung Galaxy, mais aussi les Apple Watch, ainsi qu’une charge filaire plus rapide.

Les autres rumeurs concernent une connexion satellite (SpaceX est compatible), pour les appels d’urgence, de même qu’une nouvelle puce A16 seulement pour la gamme Pro. Enfin, les prix augmenteraient.

En revanche, à quoi d’autre s’attendre à part cela ? On vous a réuni les autres produits attendus. Cependant, si vous ne voulez pas gâcher la surprise, vous ne devriez pas lire la suite.

Trois Apple Watch

Après un changement de design l’année dernière sur la Series 7, le design de l’Apple Watch Series 8 ne devrait pas bouger. Elle bénéficierait d’un nouveau capteur de température, et d’une puce Apple S8.

Mais, ce qui est le plus intéressant, c’est le modèle XL. Un nouveau modèle qui serait lancé sous le nom d’Apple Watch Pro. Par ailleurs, on évoque un nouveau langage de conception, comprenez ici un nouveau design, avec un écran plus grand (1,99 pouce) et plat, le tout serait robuste avec un boitier en titane. Ainsi, on attend un tarif supérieur à 1000 euros.

L’Apple Watch SE 2, cette fois-ci l’entrée de gamme, serait renouvelée à la marge. Le concept est le même : vous avez un peu moins de fonctionnalités de santé, mais vous bénéficiez d’un plus petit prix. Ce modèle n’avait pas été modifié en 2021, on aurait donc droit à la seconde génération.

Des AirPods Pro 2

Les AirPods Pro 2 sont très attendus, ils remplaceraient les si populaires AirPods Pro. On s’attend ici est une nouvelle Apple H2, qui apporterait le Bluetooth 5.2. Amélioration de la qualité du son, du mode transparence, des fonctions Siri, de la réduction active du bruit… et pourquoi pas de l’Apple Lossless Audio.

On aurait également des fonctions dédiées à la santé, en complément de l’Apple Watch, pour effectuer un suivi de la condition physique avec des capteurs de mouvement.

Enfin, l’autonomie serait améliorée, et le boitier deviendrait résistant à l’eau. Précisons que les AirPods Pro actuels ont été commercialisés trois ans auparavant, avant la pandémie.

iOS 16

Apple a mentionné qu’iPadOS 16 serait retardé, mais ce n’est pas le cas d’iOS 16. La nouvelle mise à jour majeure d’iOS est bel et bien prévue pour l’événement, avec un déploiement de la version définitive.

