Voici les 10 smartphones les plus vendus dans le monde l’an dernier

Le cabinet d'analyse Canalys a publié le classement des dix smartphones les plus vendus en 2023. Samsung et Apple figurent, comme toujours, en très bonnes positions.

Si le classement des constructeurs vendant le plus de smartphones chaque année est régulièrement dominé par Samsung et Apple, il en va de même pour les modèles les plus vendus dans le monde.

Cette semaine, l’institut d’analyse Canalys a publié sur Twitter le classement des smartphones qui s’étaient le plus vendus dans le courant de l’année 2024. Le classement du cabinet d’analyse est par ailleurs accompagné de chiffres pour chacun de ces différents modèles :

Apple et Samsung toujours en tête

Les résultats sont finalement assez similaires à ceux des années précédentes, avec deux constructeurs qui trustent le top 10 des smartphones les plus vendus sur l’année complète.

Top 10 shipped smartphone models worldwide in 2023 consisted of 7 Apple and 3 Samsung models. It marked the first year where a iPhone Pro model topped the annual ranking of most shipped smartphone models, reflecting the market's premium shift. pic.twitter.com/EWtUL7KHpX — Canalys (@Canalys) February 6, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Cependant, alors qu’Apple a ravi la première place du classement des constructeurs sur l’ensemble de l’année 2022, tous modèles confondus, Samsung s’en tire un peu mieux sur le top 10 des modèles. En effet, la firme coréenne n’avait réussi à placer que deux smartphones en 2022, les Galaxy A03 et Galaxy A13. Pour 2023, la firme a placé cette fois trois modèles : le Galaxy A14 5G, le Galaxy A54 et le Galaxy A14 4G. Il faut dire que les ventes d’iPhone SE (2022) semblent s’être tarie l’an dernier.

Pour aller plus loin

Apple dépasse Samsung après 13 ans de règne coréen sur le marché des smartphones

Rappelons enfin que les trois modèles les plus vendus par Samsung en 2023 sont finalement des modèles milieu de gamme. Le Galaxy A14 4G a par exemple été lancé en France à 220 euros quand le Galaxy A54 s’affichait au lancement à partir de 500 euros. En comparaison, tous les iPhone présents dans le classement ont été lancés à plus de 800 euros. Plus encore, les deux smartphones d’Apple les plus vendus n’étaient autres que les plus haut de gamme de la firme en 2022, puis en 2023, à savoir l’iPhone 14 Pro Max et l’iPhone 15 Pro Max. On notera cependant qu’aucune déclinaison « Plus » des iPhone ne figure dans le classement, ce qui sous-entend que les utilisateurs préfèrent payer davantage pour plus de performances que pour un plus grand format.